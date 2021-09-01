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الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية بالكامل في كمين بمأرب

شن قصفًا مركّزًا على تحركات الميليشيا في "المشجح"

نفّذ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، كمينًا محكمًا استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مقتل كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصرًا حوثيًّا.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش شنّت قصفًا مركّزًا استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة، وألحق بها خسائر في العتاد والأرواح.

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الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية بالكامل في كمين بمأرب
سبق

نفّذ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، كمينًا محكمًا استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مقتل كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصرًا حوثيًّا.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش شنّت قصفًا مركّزًا استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة، وألحق بها خسائر في العتاد والأرواح.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
07:12 PM

الجيش اليمني يقضي على مجموعة حوثية بالكامل في كمين بمأرب

شن قصفًا مركّزًا على تحركات الميليشيا في "المشجح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، كمينًا محكمًا استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مقتل كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصرًا حوثيًّا.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش شنّت قصفًا مركّزًا استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة، وألحق بها خسائر في العتاد والأرواح.

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