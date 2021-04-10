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رمضان يدق الأبواب.. إقبال غير مسبوق بأسواق الأغنام بالطائف والرقابة حاضرة

"الزهراني": جهود لـ"الأمانة" لاستقبال الموسم وتفعيل مكاتب البلدية لمنع التجاوزات

تشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية وإقبالاً من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كبيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها؛ إذ يفضل كثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.

وأوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولاً بأول.

وبيّن "الزهراني"، أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر في سلامة الإصحاح البيئي.

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رمضان يدق الأبواب.. إقبال غير مسبوق بأسواق الأغنام بالطائف والرقابة حاضرة
سبق

تشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية وإقبالاً من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كبيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها؛ إذ يفضل كثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.

وأوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولاً بأول.

وبيّن "الزهراني"، أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر في سلامة الإصحاح البيئي.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:53 AM

رمضان يدق الأبواب.. إقبال غير مسبوق بأسواق الأغنام بالطائف والرقابة حاضرة

"الزهراني": جهود لـ"الأمانة" لاستقبال الموسم وتفعيل مكاتب البلدية لمنع التجاوزات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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تشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية وإقبالاً من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كبيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها؛ إذ يفضل كثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.

وأوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولاً بأول.

وبيّن "الزهراني"، أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر في سلامة الإصحاح البيئي.

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