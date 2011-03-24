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بيشة.. إغلاق 8 منشآت تجارية بينها ثلاثة مطاعم

ضمن حملة الأمانة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبلدية

ضمن حملة الأمانة الرقابية، أغلقت بلدية بيشة ثماني منشآت تجارية متنوعة، بينها ثلاثة مطاعم، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبلدية.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن عقوبة الإغلاق جاءت خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها اللجان والفرق الرقابية ببلدية بيشة وذلك بالتزامن مع الحملة الرقابية التي دشنتها الأمانة أخيرًا، موضحًا أنه تم خلال هذه الجولات الوقوف على عددٍ من المنشآت التجارية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية والبلدية، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين انتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وسوء النظافة العامة والعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء الأدوات المُستخدمة وغيرها من المخالفات.

وأكد ابن جلبان استمرار الجولات الرقابية خلال الفترة القادمة وفق خطط البلدية في الفترات الصباحية والمسائية تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والملاحم وأسواق الغذاء والخضار والفواكه، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة المخالفين للتأكد من تقديم أغذية صحية وآمنة.

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بيشة.. إغلاق 8 منشآت تجارية بينها ثلاثة مطاعم
سبق

ضمن حملة الأمانة الرقابية، أغلقت بلدية بيشة ثماني منشآت تجارية متنوعة، بينها ثلاثة مطاعم، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبلدية.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن عقوبة الإغلاق جاءت خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها اللجان والفرق الرقابية ببلدية بيشة وذلك بالتزامن مع الحملة الرقابية التي دشنتها الأمانة أخيرًا، موضحًا أنه تم خلال هذه الجولات الوقوف على عددٍ من المنشآت التجارية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية والبلدية، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين انتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وسوء النظافة العامة والعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء الأدوات المُستخدمة وغيرها من المخالفات.

وأكد ابن جلبان استمرار الجولات الرقابية خلال الفترة القادمة وفق خطط البلدية في الفترات الصباحية والمسائية تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والملاحم وأسواق الغذاء والخضار والفواكه، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة المخالفين للتأكد من تقديم أغذية صحية وآمنة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:32 AM

بيشة.. إغلاق 8 منشآت تجارية بينها ثلاثة مطاعم

ضمن حملة الأمانة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبلدية

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محمد طيران - بيشة
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ضمن حملة الأمانة الرقابية، أغلقت بلدية بيشة ثماني منشآت تجارية متنوعة، بينها ثلاثة مطاعم، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبلدية.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن عقوبة الإغلاق جاءت خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها اللجان والفرق الرقابية ببلدية بيشة وذلك بالتزامن مع الحملة الرقابية التي دشنتها الأمانة أخيرًا، موضحًا أنه تم خلال هذه الجولات الوقوف على عددٍ من المنشآت التجارية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية والبلدية، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين انتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وسوء النظافة العامة والعاملين، وعدم التقيد باللبس الموحد، وسوء الأدوات المُستخدمة وغيرها من المخالفات.

وأكد ابن جلبان استمرار الجولات الرقابية خلال الفترة القادمة وفق خطط البلدية في الفترات الصباحية والمسائية تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والملاحم وأسواق الغذاء والخضار والفواكه، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة المخالفين للتأكد من تقديم أغذية صحية وآمنة.

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