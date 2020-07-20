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تعرّف على مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة‬ على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة ‬.

وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة‬ على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة‬.

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تعرّف على مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص
سبق

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة‬ على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة ‬.

وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة‬ على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة‬.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:04 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
05:22 PM

تعرّف على مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
11,463

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة‬ على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة ‬.

وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة‬ على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة‬.

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