"الدفاع المدني": 5 خطوات هامة عند استخدام الفحم والحطب للتدفئة

قالت: بينها تجنب إشعالهما داخل المنزل وإبعادهما عن الأثاث والأطفال

نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، بالقيام بخمسة أمور عند استخدام الفحم أو الحطب، حفاظًا على السلامة.

وقالت المديرية في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر إنه يجب عدم إشعالهما داخل المنزل، وتهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق. وإبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن النار.

وأضافت: يجب منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بهما، وإطفاؤهما عند الخروج من المنزل أو النوم.