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2.234 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 72.394

الفيروس سلب الحياة من 32 مريضاً

سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2.234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 72.394 إصابةً.


وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.361.

وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55.274.

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2.234 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 72.394
سبق

سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2.234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 72.394 إصابةً.


وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.361.

وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55.274.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
10:07 PM

2.234 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 72.394

الفيروس سلب الحياة من 32 مريضاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2.234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 72.394 إصابةً.


وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.361.

وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55.274.

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