أمر ملكي: 22 فبراير إجازة رسمية سنوياً.. ذكرى تأسيس الدولة السعودية "#يوم_التأسيس"

اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة المباركة وارتباط مواطنيها بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود

صدر اليوم أمر ملكي يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (#يوم_التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.



تفصيلاً صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:



الرقم: أ/ 371

التاريخ: 24/ 6/ 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة



بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/ 90 ) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.



واعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.



وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.

أمرنا بما هو آت:



أولاً: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.



ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود