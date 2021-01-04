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ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة الـ11 من دوري المحترفين.. تعرَّف عليها

أعلن الفريق الفني في رابطة دوري المحترفين السعودي قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة، التي تضم في عضويتها خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، على أهداف كل من البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد بمرمى الباطن، وهدف الصربي نيكوليتش لاعب الرائد في مرمى القادسية، وهدف البرتغالي فابيو مارتينز الذي سجله بمرمى الهلال.

ودأبت اللجنة على اختيار أجمل ثلاثة أهداف في كل جولة، ونشرها على حساب الرابطة لاطلاع الجماهير عليها.

وتختار اللجنة الأهداف بمعايير فنية بحتة، أهمها المهارة في التسجيل، وجمالية الهدف، وأهميته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة الـ11 من دوري المحترفين.. تعرَّف عليها
سبق

أعلن الفريق الفني في رابطة دوري المحترفين السعودي قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة، التي تضم في عضويتها خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، على أهداف كل من البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد بمرمى الباطن، وهدف الصربي نيكوليتش لاعب الرائد في مرمى القادسية، وهدف البرتغالي فابيو مارتينز الذي سجله بمرمى الهلال.

ودأبت اللجنة على اختيار أجمل ثلاثة أهداف في كل جولة، ونشرها على حساب الرابطة لاطلاع الجماهير عليها.

وتختار اللجنة الأهداف بمعايير فنية بحتة، أهمها المهارة في التسجيل، وجمالية الهدف، وأهميته.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
12:09 AM

ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة الـ11 من دوري المحترفين.. تعرَّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفريق الفني في رابطة دوري المحترفين السعودي قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة، التي تضم في عضويتها خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، على أهداف كل من البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد بمرمى الباطن، وهدف الصربي نيكوليتش لاعب الرائد في مرمى القادسية، وهدف البرتغالي فابيو مارتينز الذي سجله بمرمى الهلال.

ودأبت اللجنة على اختيار أجمل ثلاثة أهداف في كل جولة، ونشرها على حساب الرابطة لاطلاع الجماهير عليها.

وتختار اللجنة الأهداف بمعايير فنية بحتة، أهمها المهارة في التسجيل، وجمالية الهدف، وأهميته.

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