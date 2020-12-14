النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعرضت لهجوم بقارب مُفخخ.. نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

"الصقري" تدشن أول مركز رياضي إكسبرس نسائي لـ"وقت اللياقة" بجدة

دشنت "شدن الصقري"، مدير الأندية النسائية في «وقت اللياقة»، أول مركز رياضي إكسبرس نسائي على طريق غرناطة بحي العزيزية، في مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 800 متر مربع.

وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس ليديز"، وسيكون ممكنا رقميا، حيث يحتوي على صالة كارديو وصالة حديد وتمارين حرة، إضافة إلى التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة، مع أحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.

وبذلك التدشين يرتفع عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة العربية السعودية إلى 136 مركزا رياضيا.

شدن الصقري وقت اللياقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصقري" تدشن أول مركز رياضي إكسبرس نسائي لـ"وقت اللياقة" بجدة
سبق

دشنت "شدن الصقري"، مدير الأندية النسائية في «وقت اللياقة»، أول مركز رياضي إكسبرس نسائي على طريق غرناطة بحي العزيزية، في مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 800 متر مربع.

وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس ليديز"، وسيكون ممكنا رقميا، حيث يحتوي على صالة كارديو وصالة حديد وتمارين حرة، إضافة إلى التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة، مع أحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.

وبذلك التدشين يرتفع عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة العربية السعودية إلى 136 مركزا رياضيا.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
07:41 PM

"الصقري" تدشن أول مركز رياضي إكسبرس نسائي لـ"وقت اللياقة" بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
591

دشنت "شدن الصقري"، مدير الأندية النسائية في «وقت اللياقة»، أول مركز رياضي إكسبرس نسائي على طريق غرناطة بحي العزيزية، في مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 800 متر مربع.

وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس ليديز"، وسيكون ممكنا رقميا، حيث يحتوي على صالة كارديو وصالة حديد وتمارين حرة، إضافة إلى التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة، مع أحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.

وبذلك التدشين يرتفع عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة العربية السعودية إلى 136 مركزا رياضيا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,585
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,551
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,533
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,026

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة