نائب أمير جازان يلتقي عددًا من مشايخ وأهالي فرسان

نوّه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية

قال نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، إن محافظة فرسان تشهد تطورًا ومشروعات تنموية وفق الخطط التطويرية المعدة في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وناقش خلال استقباله عددًا من المشايخ والأهالي في مكتبه بمحافظة فرسان، اليوم, الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية، بما يوفر أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر لمحافظة فرسان التي تعد واحدة من أهم المحافظات ذات الطابع السياحي التي تمتاز بجمال طبيعتها وشواطئها وما يتوافر بها من مقومات طبيعية ومواقع أثرية وفرص استثمارية واعدة في عديد المجالات.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أهمية الدور المناط بمشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام من خلال التعاون التام وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية لإنجاح أعمال تلك الجهات، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإسهام في حفظ الأمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.