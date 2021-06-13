النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون

"الثمالي" طالبت بمعرفة من يقف وراءهم ويستغل براءتهم

وثقت إحدى المواطنات بجدة يوم أمس بيع الأطفال وتسول نساء من جنسية عربية بجوار محال بيع الأثاث بالأسواق الشعبية بشمال جدة، وبالقرب من المولات وعند بعض الإشارات الضوئية.

حيث وثقت يوم أمس الجمعة، هيفاء الثمالي بيع أطفال من جنسية عربية لبعض المستلزمات، وسط وجود لمتسولين من جنسية بشكل لافت وقت الظهيرة، يمارسون التسول بكل راحة ودون خوف على أنفسهم من لهيب الشمس الحارقة، وأيضًا في ظل جائحة فيروس كورونا وما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس.

وطالبت المواطنة الثمالي الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين والباعة الجائلين في عديد المواقع بشكل واضح، ومعرفة من يقف وراء هؤلاء الأطفال ويستغلون براءتهم في البيع والتسول، وذلك بتكثيف دور الجهات الرقابية للحد من هذه الظواهر السلبية التي لا يهم أصحابها إلا جمع المال دون أدنى مسؤولية أو سلامة للأطفال.

ظاهرة التسول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون
سبق

وثقت إحدى المواطنات بجدة يوم أمس بيع الأطفال وتسول نساء من جنسية عربية بجوار محال بيع الأثاث بالأسواق الشعبية بشمال جدة، وبالقرب من المولات وعند بعض الإشارات الضوئية.

حيث وثقت يوم أمس الجمعة، هيفاء الثمالي بيع أطفال من جنسية عربية لبعض المستلزمات، وسط وجود لمتسولين من جنسية بشكل لافت وقت الظهيرة، يمارسون التسول بكل راحة ودون خوف على أنفسهم من لهيب الشمس الحارقة، وأيضًا في ظل جائحة فيروس كورونا وما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس.

وطالبت المواطنة الثمالي الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين والباعة الجائلين في عديد المواقع بشكل واضح، ومعرفة من يقف وراء هؤلاء الأطفال ويستغلون براءتهم في البيع والتسول، وذلك بتكثيف دور الجهات الرقابية للحد من هذه الظواهر السلبية التي لا يهم أصحابها إلا جمع المال دون أدنى مسؤولية أو سلامة للأطفال.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:23 PM

مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون

"الثمالي" طالبت بمعرفة من يقف وراءهم ويستغل براءتهم

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
7,879

وثقت إحدى المواطنات بجدة يوم أمس بيع الأطفال وتسول نساء من جنسية عربية بجوار محال بيع الأثاث بالأسواق الشعبية بشمال جدة، وبالقرب من المولات وعند بعض الإشارات الضوئية.

حيث وثقت يوم أمس الجمعة، هيفاء الثمالي بيع أطفال من جنسية عربية لبعض المستلزمات، وسط وجود لمتسولين من جنسية بشكل لافت وقت الظهيرة، يمارسون التسول بكل راحة ودون خوف على أنفسهم من لهيب الشمس الحارقة، وأيضًا في ظل جائحة فيروس كورونا وما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس.

وطالبت المواطنة الثمالي الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين والباعة الجائلين في عديد المواقع بشكل واضح، ومعرفة من يقف وراء هؤلاء الأطفال ويستغلون براءتهم في البيع والتسول، وذلك بتكثيف دور الجهات الرقابية للحد من هذه الظواهر السلبية التي لا يهم أصحابها إلا جمع المال دون أدنى مسؤولية أو سلامة للأطفال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,696
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,632
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,186

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة