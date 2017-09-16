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محافظ الجبيل يقف على الاستعدادات النهائية لاحتفالات "اليوم الوطني الـ89"

مواقعها في المحافظة والمدينة وشاطئ القاعدة البحرية.. و"سبق" الراعي الحصري

ترأس عبدالله بن ناصر العسكر، محافظ الجبيل، اجتماع لجنة المناسبات العامة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالات اليوم الوطني الـ89 بالجبيل.

واستعرضت اللجنة الفعاليات والبرامج المعدة من قِبل الجهات المشاركة للاحتفاء بتلك المناسبة، كما كشفت عن مواقع الفعاليات، منها محافظة الجبيل ومدينة الجبيل الصناعية وشاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية.

من جانبه، أوضح محافظ الجبيل أن لجنة المناسبات العامة ناقشت الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني، كما تم الإيعاز للمراكز التجارية بضرورة إقامة فعاليات بداخلها للاحتفاء باليوم الوطني المجيد.

وأكد أن جميع الفعاليات تخضع لمتابعة وتقييم أثناء وبعد التنفيذ، وأن الأبواب مفتوحة للجميع لتقديم الاقتراحات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل والفعاليات، وكيفية تنفيذها. مفيدًا بأن نسبة كبيرة من الفعاليات المقامة متاحة بشكل مجاني للجميع، بما في ذلك مواقع الأسر المنتجة.

وأشار "العسكر" إلى أن احتفالات محافظة الجبيل باليوم الوطني تحظى بمتابعة واهتمام من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

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محافظ الجبيل يقف على الاستعدادات النهائية لاحتفالات "اليوم الوطني الـ89"
سبق

ترأس عبدالله بن ناصر العسكر، محافظ الجبيل، اجتماع لجنة المناسبات العامة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالات اليوم الوطني الـ89 بالجبيل.

واستعرضت اللجنة الفعاليات والبرامج المعدة من قِبل الجهات المشاركة للاحتفاء بتلك المناسبة، كما كشفت عن مواقع الفعاليات، منها محافظة الجبيل ومدينة الجبيل الصناعية وشاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية.

من جانبه، أوضح محافظ الجبيل أن لجنة المناسبات العامة ناقشت الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني، كما تم الإيعاز للمراكز التجارية بضرورة إقامة فعاليات بداخلها للاحتفاء باليوم الوطني المجيد.

وأكد أن جميع الفعاليات تخضع لمتابعة وتقييم أثناء وبعد التنفيذ، وأن الأبواب مفتوحة للجميع لتقديم الاقتراحات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل والفعاليات، وكيفية تنفيذها. مفيدًا بأن نسبة كبيرة من الفعاليات المقامة متاحة بشكل مجاني للجميع، بما في ذلك مواقع الأسر المنتجة.

وأشار "العسكر" إلى أن احتفالات محافظة الجبيل باليوم الوطني تحظى بمتابعة واهتمام من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
11:39 PM

محافظ الجبيل يقف على الاستعدادات النهائية لاحتفالات "اليوم الوطني الـ89"

مواقعها في المحافظة والمدينة وشاطئ القاعدة البحرية.. و"سبق" الراعي الحصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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1,541

ترأس عبدالله بن ناصر العسكر، محافظ الجبيل، اجتماع لجنة المناسبات العامة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالات اليوم الوطني الـ89 بالجبيل.

واستعرضت اللجنة الفعاليات والبرامج المعدة من قِبل الجهات المشاركة للاحتفاء بتلك المناسبة، كما كشفت عن مواقع الفعاليات، منها محافظة الجبيل ومدينة الجبيل الصناعية وشاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية.

من جانبه، أوضح محافظ الجبيل أن لجنة المناسبات العامة ناقشت الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني، كما تم الإيعاز للمراكز التجارية بضرورة إقامة فعاليات بداخلها للاحتفاء باليوم الوطني المجيد.

وأكد أن جميع الفعاليات تخضع لمتابعة وتقييم أثناء وبعد التنفيذ، وأن الأبواب مفتوحة للجميع لتقديم الاقتراحات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل والفعاليات، وكيفية تنفيذها. مفيدًا بأن نسبة كبيرة من الفعاليات المقامة متاحة بشكل مجاني للجميع، بما في ذلك مواقع الأسر المنتجة.

وأشار "العسكر" إلى أن احتفالات محافظة الجبيل باليوم الوطني تحظى بمتابعة واهتمام من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

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