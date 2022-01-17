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سمكة الشمس والبراعم... تسريبات تكشف تفاصيل هواتف "جوجل" في 2020

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات خاصة بتفاصيل ومواصفات الهواتف التي تنوي شركة "جوجل" الأمريكية أن تطرحها خلال عام 2020 الجاري.

ومن المقرر أن تطلق "جوجل" 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2020، التي ستخلف هاتفي "بيكسل 4 أيه" و"بيكسل 4 أيه إكس إل"، والتي سيكون أبرزها هاتف جديد متوسط التكلفة.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "جوجل" الثلاثة سيتم دعمها بمعالجين من نوع "سنابدراغون 730" و"سنابدراغون 765".

وأشار التقرير إلى أن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة هي "سمكة الشمس" و"الزعانف العائدة" و"البراعم".

وقالت المصادر إن هاتف "البراعم" سينافس بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما.

وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 10"، فيما سيتم دعم هاتفي "البراعم" و"الزعانف" بمعالج من نوع "سنابدراغون 765"، التي تحتوي على شرائح تدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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سمكة الشمس والبراعم... تسريبات تكشف تفاصيل هواتف "جوجل" في 2020
سبق

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات خاصة بتفاصيل ومواصفات الهواتف التي تنوي شركة "جوجل" الأمريكية أن تطرحها خلال عام 2020 الجاري.

ومن المقرر أن تطلق "جوجل" 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2020، التي ستخلف هاتفي "بيكسل 4 أيه" و"بيكسل 4 أيه إكس إل"، والتي سيكون أبرزها هاتف جديد متوسط التكلفة.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "جوجل" الثلاثة سيتم دعمها بمعالجين من نوع "سنابدراغون 730" و"سنابدراغون 765".

وأشار التقرير إلى أن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة هي "سمكة الشمس" و"الزعانف العائدة" و"البراعم".

وقالت المصادر إن هاتف "البراعم" سينافس بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما.

وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 10"، فيما سيتم دعم هاتفي "البراعم" و"الزعانف" بمعالج من نوع "سنابدراغون 765"، التي تحتوي على شرائح تدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
06:21 PM

سمكة الشمس والبراعم... تسريبات تكشف تفاصيل هواتف "جوجل" في 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عن تسريبات خاصة بتفاصيل ومواصفات الهواتف التي تنوي شركة "جوجل" الأمريكية أن تطرحها خلال عام 2020 الجاري.

ومن المقرر أن تطلق "جوجل" 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2020، التي ستخلف هاتفي "بيكسل 4 أيه" و"بيكسل 4 أيه إكس إل"، والتي سيكون أبرزها هاتف جديد متوسط التكلفة.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "جوجل" الثلاثة سيتم دعمها بمعالجين من نوع "سنابدراغون 730" و"سنابدراغون 765".

وأشار التقرير إلى أن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة هي "سمكة الشمس" و"الزعانف العائدة" و"البراعم".

وقالت المصادر إن هاتف "البراعم" سينافس بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما.

وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل "أندرويد 10"، فيما سيتم دعم هاتفي "البراعم" و"الزعانف" بمعالج من نوع "سنابدراغون 765"، التي تحتوي على شرائح تدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

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