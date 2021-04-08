احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.
"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.
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عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه
احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.
"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.
احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.
عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه
احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.
"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.