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عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه

احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.

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عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه
سبق

احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
11:07 PM

عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.

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