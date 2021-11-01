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شاشات إلكترونية بعدة لغات لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي بالمدينة المنورة

ترتبط بمركز التحكم والمراقبة الرئيسة

‬وضعت إدارة الشاشات الإلكترونية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 11 شاشة نقطية تعمل بعدة لغات على أبواب المسجد النبوي الرئيسة.

ويهدف وضع هذه الشاشات لتسهيل وصول الزائر والمصلي للمسجد النبوي من خلال معرفة الأبواب المخصصة للدخول والخروج وحالات الازدحام داخل المسجد النبوي.

كما ترتبط الشاشات بمركز التحكم والمراقبة الرئيسة في الوكالة، حيث تنسق الإدارة مع إدارة العمليات لتنظيم الحشود، وقد حُدد اللون الأحمر لتوضيح حالة الازدحام، واللون الأخضر لإتاحة الدخول.

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شاشات إلكترونية بعدة لغات لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي بالمدينة المنورة
سبق

‬وضعت إدارة الشاشات الإلكترونية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 11 شاشة نقطية تعمل بعدة لغات على أبواب المسجد النبوي الرئيسة.

ويهدف وضع هذه الشاشات لتسهيل وصول الزائر والمصلي للمسجد النبوي من خلال معرفة الأبواب المخصصة للدخول والخروج وحالات الازدحام داخل المسجد النبوي.

كما ترتبط الشاشات بمركز التحكم والمراقبة الرئيسة في الوكالة، حيث تنسق الإدارة مع إدارة العمليات لتنظيم الحشود، وقد حُدد اللون الأحمر لتوضيح حالة الازدحام، واللون الأخضر لإتاحة الدخول.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
06:28 PM

شاشات إلكترونية بعدة لغات لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي بالمدينة المنورة

ترتبط بمركز التحكم والمراقبة الرئيسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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‬وضعت إدارة الشاشات الإلكترونية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 11 شاشة نقطية تعمل بعدة لغات على أبواب المسجد النبوي الرئيسة.

ويهدف وضع هذه الشاشات لتسهيل وصول الزائر والمصلي للمسجد النبوي من خلال معرفة الأبواب المخصصة للدخول والخروج وحالات الازدحام داخل المسجد النبوي.

كما ترتبط الشاشات بمركز التحكم والمراقبة الرئيسة في الوكالة، حيث تنسق الإدارة مع إدارة العمليات لتنظيم الحشود، وقد حُدد اللون الأحمر لتوضيح حالة الازدحام، واللون الأخضر لإتاحة الدخول.

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