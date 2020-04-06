سويسرا: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 584 شخصًا

معدل الإصابات بالفيروس يتجاوز 21 ألف حالة

أعلنت وكالة الصحة العامة فى سويسرا، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 584 شخصًا، بينما تخطى معدل الإصابات 21 ألف حالة.

وقد لجأت الحكومة السويسرية، إلى إتخاذ إجراءات احترازية للحد من التفشى في مقدمتها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مواطنيها، وتعمل الشرطة على تطبيق ذلك الأمر في أى مكان يلاحظ فيه أي تجمعات.

وقالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 540 ارتفاعًا من 484 أمس الجمعة.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضًا إلى 20278 من 19303 أمس. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثًا للموقف الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.