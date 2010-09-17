النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس النادي الأهلي يجتمع باللاعبين ويحثهم على تحقيق آمال الجماهير

قبل لقاء "الفتح" اليوم

عقد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفقة الجهازين الفني والإداري، وذلك قبل وقت قصير من مباراة الفريق مع الفتح، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وزار "النفيعي" عناصر فريقه، خلال وجودهم في معسكرهم بمقر النادي، حيث أكد على أهمية دخول المباراة بروح الانتصار؛ من أجل تحقيق آمال الجماهير وتطلعات المحبين.

الأهلي الفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس النادي الأهلي يجتمع باللاعبين ويحثهم على تحقيق آمال الجماهير
سبق

عقد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفقة الجهازين الفني والإداري، وذلك قبل وقت قصير من مباراة الفريق مع الفتح، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وزار "النفيعي" عناصر فريقه، خلال وجودهم في معسكرهم بمقر النادي، حيث أكد على أهمية دخول المباراة بروح الانتصار؛ من أجل تحقيق آمال الجماهير وتطلعات المحبين.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:49 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:57 PM

رئيس النادي الأهلي يجتمع باللاعبين ويحثهم على تحقيق آمال الجماهير

قبل لقاء "الفتح" اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
229

عقد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفقة الجهازين الفني والإداري، وذلك قبل وقت قصير من مباراة الفريق مع الفتح، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وزار "النفيعي" عناصر فريقه، خلال وجودهم في معسكرهم بمقر النادي، حيث أكد على أهمية دخول المباراة بروح الانتصار؛ من أجل تحقيق آمال الجماهير وتطلعات المحبين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,724
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة