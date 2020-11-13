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الكلية الجامعية بصامطة تُقيم محاضرة حول طرق تحضير وتوصيف المواد النانومترية

تم تقديمها عبر برنامج "زووم" واستهدفت جميع شرائح المجتمع

نظمت وكالة التطوير بالكلية الجامعية بصامطة ممثلة في وحدة البحث العلمي محاضرة علمية بعنوان "طرق تحضير وتوصيف المواد النانومترية وتطبيقاتها المختلفة".

وتفصيلاً، أعد المحاضرة الدكتور أحمد رمزي واصل من خلال برنامج الزووم، حيث استهدف فيها جميع شرائح المجتمع، وتطرق لعدة محاور منها تعريف النانو تكنولوجي وهي كلمة في أصلها مشتقة من الكلمة الاغريقية نانوس ثم تناول بعد ذلك أبعاد المواد ذات البعد النانوي الواحد الذي يترواح مابين (100_1) والمواد النانوية ثلاثية الأبعاد ثم تناول أشكال المواد النانومترية إذ تتخذ أشكال عدة لكل منها تركيب وخصائص ومقياس لقطرها ثم بعد ذلك النقاط الكمية وهي عبارة عن تركيب نانو شبة موصل ثلاثي الأبعاد.

وتحدث "واصل بعد ذلك عن الفولورين وهو عبارة عن جزء مكون من 60 ذرة كربون، ثم بيّن الكرات النانومترية من أهمها كرات الكربون التي تنتمي إلى فئة الفولورينات وكذلك أوضح الأنابيب النانوية وهي عبارة عن شرائح تطوى بشكل اسطواني ثم بعد ذلك بين الألياف النانومترية تتميز بأن مساحة سطحها إلى حجمها كبيرة.

وتناولت المحاضرة المركبات النانومترية وهي عبارة عن مواد يضيف إليها جسيمات نانوية خلال تصنيع تلك المواد ثم تحدث عن الخواص المواد النانوية والخواص الفيزيائية والكهربية والبيولوجية ثم بينت طرق تحضير المواد النانومترية منها طريقة Top_Down تعرف بطريقة الطحن ثم طريقة الحك أو الحفر ثم طرق الاستنصال الليزري وطريقة التتفيل وتستخدم في صنع الأفلام الرقيقة.

صامطة

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الكلية الجامعية بصامطة تُقيم محاضرة حول طرق تحضير وتوصيف المواد النانومترية
سبق

نظمت وكالة التطوير بالكلية الجامعية بصامطة ممثلة في وحدة البحث العلمي محاضرة علمية بعنوان "طرق تحضير وتوصيف المواد النانومترية وتطبيقاتها المختلفة".

وتفصيلاً، أعد المحاضرة الدكتور أحمد رمزي واصل من خلال برنامج الزووم، حيث استهدف فيها جميع شرائح المجتمع، وتطرق لعدة محاور منها تعريف النانو تكنولوجي وهي كلمة في أصلها مشتقة من الكلمة الاغريقية نانوس ثم تناول بعد ذلك أبعاد المواد ذات البعد النانوي الواحد الذي يترواح مابين (100_1) والمواد النانوية ثلاثية الأبعاد ثم تناول أشكال المواد النانومترية إذ تتخذ أشكال عدة لكل منها تركيب وخصائص ومقياس لقطرها ثم بعد ذلك النقاط الكمية وهي عبارة عن تركيب نانو شبة موصل ثلاثي الأبعاد.

وتحدث "واصل بعد ذلك عن الفولورين وهو عبارة عن جزء مكون من 60 ذرة كربون، ثم بيّن الكرات النانومترية من أهمها كرات الكربون التي تنتمي إلى فئة الفولورينات وكذلك أوضح الأنابيب النانوية وهي عبارة عن شرائح تطوى بشكل اسطواني ثم بعد ذلك بين الألياف النانومترية تتميز بأن مساحة سطحها إلى حجمها كبيرة.

وتناولت المحاضرة المركبات النانومترية وهي عبارة عن مواد يضيف إليها جسيمات نانوية خلال تصنيع تلك المواد ثم تحدث عن الخواص المواد النانوية والخواص الفيزيائية والكهربية والبيولوجية ثم بينت طرق تحضير المواد النانومترية منها طريقة Top_Down تعرف بطريقة الطحن ثم طريقة الحك أو الحفر ثم طرق الاستنصال الليزري وطريقة التتفيل وتستخدم في صنع الأفلام الرقيقة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
10:32 PM

الكلية الجامعية بصامطة تُقيم محاضرة حول طرق تحضير وتوصيف المواد النانومترية

تم تقديمها عبر برنامج "زووم" واستهدفت جميع شرائح المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نظمت وكالة التطوير بالكلية الجامعية بصامطة ممثلة في وحدة البحث العلمي محاضرة علمية بعنوان "طرق تحضير وتوصيف المواد النانومترية وتطبيقاتها المختلفة".

وتفصيلاً، أعد المحاضرة الدكتور أحمد رمزي واصل من خلال برنامج الزووم، حيث استهدف فيها جميع شرائح المجتمع، وتطرق لعدة محاور منها تعريف النانو تكنولوجي وهي كلمة في أصلها مشتقة من الكلمة الاغريقية نانوس ثم تناول بعد ذلك أبعاد المواد ذات البعد النانوي الواحد الذي يترواح مابين (100_1) والمواد النانوية ثلاثية الأبعاد ثم تناول أشكال المواد النانومترية إذ تتخذ أشكال عدة لكل منها تركيب وخصائص ومقياس لقطرها ثم بعد ذلك النقاط الكمية وهي عبارة عن تركيب نانو شبة موصل ثلاثي الأبعاد.

وتحدث "واصل بعد ذلك عن الفولورين وهو عبارة عن جزء مكون من 60 ذرة كربون، ثم بيّن الكرات النانومترية من أهمها كرات الكربون التي تنتمي إلى فئة الفولورينات وكذلك أوضح الأنابيب النانوية وهي عبارة عن شرائح تطوى بشكل اسطواني ثم بعد ذلك بين الألياف النانومترية تتميز بأن مساحة سطحها إلى حجمها كبيرة.

وتناولت المحاضرة المركبات النانومترية وهي عبارة عن مواد يضيف إليها جسيمات نانوية خلال تصنيع تلك المواد ثم تحدث عن الخواص المواد النانوية والخواص الفيزيائية والكهربية والبيولوجية ثم بينت طرق تحضير المواد النانومترية منها طريقة Top_Down تعرف بطريقة الطحن ثم طريقة الحك أو الحفر ثم طرق الاستنصال الليزري وطريقة التتفيل وتستخدم في صنع الأفلام الرقيقة.

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