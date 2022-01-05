وأوضحت الإدارة أنها تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

كشفت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الخميس، وذلك عبر منصة "أبشر".

"المرور" تطرح الدفعة الـ5 للوحات المميزة عبر "أبشر".. غدًا هادي العصيمي سبق 2022-01-05 كشفت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الخميس، وذلك عبر منصة "أبشر". وأوضحت الإدارة أنها تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 02:49 PM

"المرور" تطرح الدفعة الـ5 للوحات المميزة عبر "أبشر".. غدًا لتمكين الراغبين بشرائها من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا





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كشفت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الخميس، وذلك عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الإدارة أنها تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.