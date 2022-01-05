"المرور" تطرح الدفعة الـ5 للوحات المميزة عبر "أبشر".. غدًا

كشفت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الخميس، وذلك عبر منصة "أبشر".
وأوضحت الإدارة أنها تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
كشفت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الخميس، وذلك عبر منصة "أبشر".
وأوضحت الإدارة أنها تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
كشفت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الخميس، وذلك عبر منصة "أبشر".
وأوضحت الإدارة أنها تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
كشفت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الخميس، وذلك عبر منصة "أبشر".
وأوضحت الإدارة أنها تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.