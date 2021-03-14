تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.