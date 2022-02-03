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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

الهلال يتأهب لـ"كأس العالم".. و"جارديم" يعلن القائمة النهائية

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي" جارديم"، قائمة الفريق النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام بالإمارات في الفترة بين 3 و12 فبراير الجاري.

ويلتقي الهلال بالفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي ونادي بيراي من تاهيتي، في السادس من فبراير الجاري.

وضمت القائمة كلًا من:
- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، ومحمد العويس، وعبد الله الجدعاني.

- خط الدفاع: علي آل بلييهي، ومحمد جحفلي، والكوري الجنوبي يانج هيون سو، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعبد الرحمن العبيد، ومتعب المفرج، وحمد اليامي، وسعود عبد الحميد.

- خط الوسط: سلمان الفرج، ومصعب الجوير، والبرازيلي ميشايل ديلجادو، والبيروفي آندري كاريلو، وسالم الدوسري، وعبد الله عطيف، والكولومبي جوستافو كويلار، ومحمد كنو، والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

- خط الهجوم: صالح الشهراني، وعبد الله الحمدان، وموسى ماريجا، وأوديون إيجالو.

وفي سياق متصل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم، مرانه الأخير قبل المغادرة إلى أبو ظبي؛ للمشـاركة في كأس العالم للأندية؛ حيث ركز "جارديم" في المران على الجوانب التكتيكية.

شهدت التدريبات التحاق الدوليين بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي، وخاض اللاعبون خلال الحصة التدريبية مناورة فنية على جزء من الملعب، كما شارك المنضمان حديثًا "محمد العويس، وسعود عبد الحميد" في تدريبات الفريق الجماعية.

وواصل "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف"، برنامجيهما التأهيليين، فيما أنهى "صالح الشهري" برنامجه العلاجي والتأهيلي، وشارك في تدريبات الفريق.

ويلتحق الثنائي "جوستافو كويلار، وأندري كاريلو" يوم الغد ببعثة الفريق في أبوظبي، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "أبوظبي"؛ تأهبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الهلال كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يتأهب لـ"كأس العالم".. و"جارديم" يعلن القائمة النهائية
سبق

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي" جارديم"، قائمة الفريق النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام بالإمارات في الفترة بين 3 و12 فبراير الجاري.

ويلتقي الهلال بالفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي ونادي بيراي من تاهيتي، في السادس من فبراير الجاري.

وضمت القائمة كلًا من:
- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، ومحمد العويس، وعبد الله الجدعاني.

- خط الدفاع: علي آل بلييهي، ومحمد جحفلي، والكوري الجنوبي يانج هيون سو، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعبد الرحمن العبيد، ومتعب المفرج، وحمد اليامي، وسعود عبد الحميد.

- خط الوسط: سلمان الفرج، ومصعب الجوير، والبرازيلي ميشايل ديلجادو، والبيروفي آندري كاريلو، وسالم الدوسري، وعبد الله عطيف، والكولومبي جوستافو كويلار، ومحمد كنو، والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

- خط الهجوم: صالح الشهراني، وعبد الله الحمدان، وموسى ماريجا، وأوديون إيجالو.

وفي سياق متصل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم، مرانه الأخير قبل المغادرة إلى أبو ظبي؛ للمشـاركة في كأس العالم للأندية؛ حيث ركز "جارديم" في المران على الجوانب التكتيكية.

شهدت التدريبات التحاق الدوليين بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي، وخاض اللاعبون خلال الحصة التدريبية مناورة فنية على جزء من الملعب، كما شارك المنضمان حديثًا "محمد العويس، وسعود عبد الحميد" في تدريبات الفريق الجماعية.

وواصل "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف"، برنامجيهما التأهيليين، فيما أنهى "صالح الشهري" برنامجه العلاجي والتأهيلي، وشارك في تدريبات الفريق.

ويلتحق الثنائي "جوستافو كويلار، وأندري كاريلو" يوم الغد ببعثة الفريق في أبوظبي، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "أبوظبي"؛ تأهبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
07:43 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:53 AM

الهلال يتأهب لـ"كأس العالم".. و"جارديم" يعلن القائمة النهائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي" جارديم"، قائمة الفريق النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام بالإمارات في الفترة بين 3 و12 فبراير الجاري.

ويلتقي الهلال بالفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي ونادي بيراي من تاهيتي، في السادس من فبراير الجاري.

وضمت القائمة كلًا من:
- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، ومحمد العويس، وعبد الله الجدعاني.

- خط الدفاع: علي آل بلييهي، ومحمد جحفلي، والكوري الجنوبي يانج هيون سو، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعبد الرحمن العبيد، ومتعب المفرج، وحمد اليامي، وسعود عبد الحميد.

- خط الوسط: سلمان الفرج، ومصعب الجوير، والبرازيلي ميشايل ديلجادو، والبيروفي آندري كاريلو، وسالم الدوسري، وعبد الله عطيف، والكولومبي جوستافو كويلار، ومحمد كنو، والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

- خط الهجوم: صالح الشهراني، وعبد الله الحمدان، وموسى ماريجا، وأوديون إيجالو.

وفي سياق متصل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم، مرانه الأخير قبل المغادرة إلى أبو ظبي؛ للمشـاركة في كأس العالم للأندية؛ حيث ركز "جارديم" في المران على الجوانب التكتيكية.

شهدت التدريبات التحاق الدوليين بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي، وخاض اللاعبون خلال الحصة التدريبية مناورة فنية على جزء من الملعب، كما شارك المنضمان حديثًا "محمد العويس، وسعود عبد الحميد" في تدريبات الفريق الجماعية.

وواصل "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف"، برنامجيهما التأهيليين، فيما أنهى "صالح الشهري" برنامجه العلاجي والتأهيلي، وشارك في تدريبات الفريق.

ويلتحق الثنائي "جوستافو كويلار، وأندري كاريلو" يوم الغد ببعثة الفريق في أبوظبي، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "أبوظبي"؛ تأهبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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