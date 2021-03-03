النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موارد الرياض" توقِّع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف نزيلات دور الإيواء

عبر إلحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية

وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية "كفو" للتوظيف والتأهيل، تقوم بموجبها الجمعية بتدريب نزيلات "مؤسسة رعاية الفتيات ودار الضيافة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية ومكتب التسول"، وإلحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية المتناسبة مع احتياجات سوق العمل.

ووقّع المذكرة من الجانبين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، وعضو مجلس إدارة جمعية "كفو" أ. هدى النعيم، بحضور بعض قيادات الفرع ومنسوبي الجهتين.

يُذكر أن هذا التعاون يستمر لمدة عام قابل للتمديد، ويهدف إلى اكتشاف وتطوير قدرات ومهارات الفئات المستفيدة داخل دور الإيواء من الجنسين، بما يضمن لهم دخول سوق العمل، والاندماج في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موارد الرياض" توقِّع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف نزيلات دور الإيواء
سبق

وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية "كفو" للتوظيف والتأهيل، تقوم بموجبها الجمعية بتدريب نزيلات "مؤسسة رعاية الفتيات ودار الضيافة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية ومكتب التسول"، وإلحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية المتناسبة مع احتياجات سوق العمل.

ووقّع المذكرة من الجانبين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، وعضو مجلس إدارة جمعية "كفو" أ. هدى النعيم، بحضور بعض قيادات الفرع ومنسوبي الجهتين.

يُذكر أن هذا التعاون يستمر لمدة عام قابل للتمديد، ويهدف إلى اكتشاف وتطوير قدرات ومهارات الفئات المستفيدة داخل دور الإيواء من الجنسين، بما يضمن لهم دخول سوق العمل، والاندماج في المجتمع.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
08:53 PM

"موارد الرياض" توقِّع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف نزيلات دور الإيواء

عبر إلحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
289

وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية "كفو" للتوظيف والتأهيل، تقوم بموجبها الجمعية بتدريب نزيلات "مؤسسة رعاية الفتيات ودار الضيافة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية ومكتب التسول"، وإلحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية المتناسبة مع احتياجات سوق العمل.

ووقّع المذكرة من الجانبين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، وعضو مجلس إدارة جمعية "كفو" أ. هدى النعيم، بحضور بعض قيادات الفرع ومنسوبي الجهتين.

يُذكر أن هذا التعاون يستمر لمدة عام قابل للتمديد، ويهدف إلى اكتشاف وتطوير قدرات ومهارات الفئات المستفيدة داخل دور الإيواء من الجنسين، بما يضمن لهم دخول سوق العمل، والاندماج في المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,993

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة