الزعاق: بعد 30 يوماً سنشاهد ظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

قال: من أندر الظواهر الكونية وسيتكرّر حدوثها بعد 83 سنة

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن ظاهرة فلكية كونية سوف تشاهد بعد 30 يوماً وتعد من أندر الظواهر الكونية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" بعد شهر ( 30يوماً) سنشاهد أندر الظواهر الكونية: وهي ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس التي لم تحدث عندنا منذ 118 عاماً وسيتكرّر حدوثها بعد 83 عاماً.

وسيشاهد حلقياً في شرق #السعودية ناحية #الهفوف #الأحساء في فجر يوم الخميس 2019/12/26 الموافق 1441/4/29.