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عبوات جمبري ملوثة بالكورونا مستوردة من الإكوادور

عثرت عليها دائرة الجمارك الرئيسية في الصين

أعلن رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسية في الصين "بي كيسين"، أن رجال الجمارك عثروا على كورونا المستجد "كوفيد-19" على عبوات جمبري أبيض مجمد مستورد من الإكوادور.

وطبقًا لوكالة "نوفوستي"، قال مسؤول الجمارك الصينية خلال مؤتمر صحفي: "أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 يوليو عينات من حاوية من الجمبري (الروبيان) الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كوفيد-19، على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية" (أي مصابة).

واكتشفت جمارك مقاطعة شيامين أيضًا في اليوم نفسه عينات إيجابية لكوفيد-19 على عبوتين من جمبري أبيض مجمد قادم من أمريكا الجنوبية تُنتجه شركة إكوادورية.

اللافت في الوقت ذاته، أن العينات المأخوذة من الجمبري المحفوظ في العبوات كانت سلبية (أي غير مصابة).

وحذّر المختصون من وجود خطر تلوث بـ"كوفيد-19" داخل حاويات ثلاث شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.

ويعتقد الخبراء أن نتائج الاختبار لا تشير إلى وجود احتمال عدوى، ولكن لم تتم مراعاة قواعد السلامة الصحية من قِبَل هذه الشركات الثلاث بشكل كامل.

وقررت سلطات الجمارك الصينية تَبَعًا لذلك، إلغاء ترخيص هذه الشركات الثلاث في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتًا.

أمن المنتجات الغذائية المستوردة الجمارك الصين

الرئيسية/ محطات

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عبوات جمبري ملوثة بالكورونا مستوردة من الإكوادور
سبق

أعلن رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسية في الصين "بي كيسين"، أن رجال الجمارك عثروا على كورونا المستجد "كوفيد-19" على عبوات جمبري أبيض مجمد مستورد من الإكوادور.

وطبقًا لوكالة "نوفوستي"، قال مسؤول الجمارك الصينية خلال مؤتمر صحفي: "أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 يوليو عينات من حاوية من الجمبري (الروبيان) الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كوفيد-19، على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية" (أي مصابة).

واكتشفت جمارك مقاطعة شيامين أيضًا في اليوم نفسه عينات إيجابية لكوفيد-19 على عبوتين من جمبري أبيض مجمد قادم من أمريكا الجنوبية تُنتجه شركة إكوادورية.

اللافت في الوقت ذاته، أن العينات المأخوذة من الجمبري المحفوظ في العبوات كانت سلبية (أي غير مصابة).

وحذّر المختصون من وجود خطر تلوث بـ"كوفيد-19" داخل حاويات ثلاث شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.

ويعتقد الخبراء أن نتائج الاختبار لا تشير إلى وجود احتمال عدوى، ولكن لم تتم مراعاة قواعد السلامة الصحية من قِبَل هذه الشركات الثلاث بشكل كامل.

وقررت سلطات الجمارك الصينية تَبَعًا لذلك، إلغاء ترخيص هذه الشركات الثلاث في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتًا.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:40 PM

عبوات جمبري ملوثة بالكورونا مستوردة من الإكوادور

عثرت عليها دائرة الجمارك الرئيسية في الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسية في الصين "بي كيسين"، أن رجال الجمارك عثروا على كورونا المستجد "كوفيد-19" على عبوات جمبري أبيض مجمد مستورد من الإكوادور.

وطبقًا لوكالة "نوفوستي"، قال مسؤول الجمارك الصينية خلال مؤتمر صحفي: "أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 يوليو عينات من حاوية من الجمبري (الروبيان) الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كوفيد-19، على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية" (أي مصابة).

واكتشفت جمارك مقاطعة شيامين أيضًا في اليوم نفسه عينات إيجابية لكوفيد-19 على عبوتين من جمبري أبيض مجمد قادم من أمريكا الجنوبية تُنتجه شركة إكوادورية.

اللافت في الوقت ذاته، أن العينات المأخوذة من الجمبري المحفوظ في العبوات كانت سلبية (أي غير مصابة).

وحذّر المختصون من وجود خطر تلوث بـ"كوفيد-19" داخل حاويات ثلاث شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.

ويعتقد الخبراء أن نتائج الاختبار لا تشير إلى وجود احتمال عدوى، ولكن لم تتم مراعاة قواعد السلامة الصحية من قِبَل هذه الشركات الثلاث بشكل كامل.

وقررت سلطات الجمارك الصينية تَبَعًا لذلك، إلغاء ترخيص هذه الشركات الثلاث في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتًا.

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