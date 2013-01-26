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عطل مفاجئ يضرب  "فيسبوك" "وواتس آب" و"إنستغرام" في عدة بلدان!

وسط أنباء عن حدوث  مشكلات في الموقع وأخرى مع الدخول إلى الخدمة

أعلنت خدمة Downdetector عن عطل مفاجئ أصاب عمل شبكات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" في بعض البلدان.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن المشكلات في عمل شبكة "فيسبوك" والمسنجر التابع لها واجهت بشكل أساسي المستخدمين في موسكو وسان بطرسبورغ، كما أن مشكلات "إنستغرام" و"واتس آب" ظهرت في العديد من البلدان الأوروبية مثل فنلندا وبولونيا والتشيك وعدد من البلدان الأخرى.

ووفق وكالة نوفوستي يشتكي 47% من مستخدمي "إنستغرام" تبعا للبيانات المتوفرة من مشكلات في تنزيل البيانات عبر الشبكة، بينما يعاني نحو 35% منهم من مشكلات في تحميل البيانات، بينما لا يتمكن نحو 17% من استخدام الشبكة إطلاقًا.

أما بالنسبة لـ"واتس آب" فنحو 86% من المستخدمين فقد اشتكوا من مشكلات في الاتصال مع خدمة التطبيق، بينما عانى نحو 12% من مشكلات إلى الدخول إلى الموقع الرسمي له عبر الإنترنت، بينما واجه نحو 2% من المستخدمين من مشكلات في تسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وفيما يخص "فيسبوك" تشير البيانات إلى أن نحو 83% من المستخدمين في عدة مناطق عانوا من مشكلات في الموقع ومشكلات مع الدخول إلى الخدمة.

عطل مفاجئ فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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عطل مفاجئ يضرب  "فيسبوك" "وواتس آب" و"إنستغرام" في عدة بلدان!
سبق

أعلنت خدمة Downdetector عن عطل مفاجئ أصاب عمل شبكات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" في بعض البلدان.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن المشكلات في عمل شبكة "فيسبوك" والمسنجر التابع لها واجهت بشكل أساسي المستخدمين في موسكو وسان بطرسبورغ، كما أن مشكلات "إنستغرام" و"واتس آب" ظهرت في العديد من البلدان الأوروبية مثل فنلندا وبولونيا والتشيك وعدد من البلدان الأخرى.

ووفق وكالة نوفوستي يشتكي 47% من مستخدمي "إنستغرام" تبعا للبيانات المتوفرة من مشكلات في تنزيل البيانات عبر الشبكة، بينما يعاني نحو 35% منهم من مشكلات في تحميل البيانات، بينما لا يتمكن نحو 17% من استخدام الشبكة إطلاقًا.

أما بالنسبة لـ"واتس آب" فنحو 86% من المستخدمين فقد اشتكوا من مشكلات في الاتصال مع خدمة التطبيق، بينما عانى نحو 12% من مشكلات إلى الدخول إلى الموقع الرسمي له عبر الإنترنت، بينما واجه نحو 2% من المستخدمين من مشكلات في تسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وفيما يخص "فيسبوك" تشير البيانات إلى أن نحو 83% من المستخدمين في عدة مناطق عانوا من مشكلات في الموقع ومشكلات مع الدخول إلى الخدمة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:35 PM

عطل مفاجئ يضرب  "فيسبوك" "وواتس آب" و"إنستغرام" في عدة بلدان!

وسط أنباء عن حدوث  مشكلات في الموقع وأخرى مع الدخول إلى الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت خدمة Downdetector عن عطل مفاجئ أصاب عمل شبكات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" في بعض البلدان.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن المشكلات في عمل شبكة "فيسبوك" والمسنجر التابع لها واجهت بشكل أساسي المستخدمين في موسكو وسان بطرسبورغ، كما أن مشكلات "إنستغرام" و"واتس آب" ظهرت في العديد من البلدان الأوروبية مثل فنلندا وبولونيا والتشيك وعدد من البلدان الأخرى.

ووفق وكالة نوفوستي يشتكي 47% من مستخدمي "إنستغرام" تبعا للبيانات المتوفرة من مشكلات في تنزيل البيانات عبر الشبكة، بينما يعاني نحو 35% منهم من مشكلات في تحميل البيانات، بينما لا يتمكن نحو 17% من استخدام الشبكة إطلاقًا.

أما بالنسبة لـ"واتس آب" فنحو 86% من المستخدمين فقد اشتكوا من مشكلات في الاتصال مع خدمة التطبيق، بينما عانى نحو 12% من مشكلات إلى الدخول إلى الموقع الرسمي له عبر الإنترنت، بينما واجه نحو 2% من المستخدمين من مشكلات في تسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وفيما يخص "فيسبوك" تشير البيانات إلى أن نحو 83% من المستخدمين في عدة مناطق عانوا من مشكلات في الموقع ومشكلات مع الدخول إلى الخدمة.

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