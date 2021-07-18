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شاهد.. "المرور السعودي" ينشر صورًا ومقطع فيديو لتنفيذ خطته لحجاج بيت الله الحرام

نشر المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" صورًا ومقطع فيديو لتنفيذ الخطة المرورية لحجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 1442.

وتمثل الصور جانبًا من عملية تنظيم دخول الحافلات التي تقلّ ضيوف الرحمن إلى مساكنهم في مشعر منى، وفق خطة مرورية ناجحة.

وأظهر مقطع الفيديو جهود رجال المرور في إطار تنفيذ الخطة المرورية لاستقبال ضيوف الرحمن، وتنظيم دخول حافلات النقل العام والترددي حتى وصولها إلى مشعر منى في حركة انسيابية، وتنظيم أكثر من رائع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "المرور السعودي" ينشر صورًا ومقطع فيديو لتنفيذ خطته لحجاج بيت الله الحرام
سبق

نشر المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" صورًا ومقطع فيديو لتنفيذ الخطة المرورية لحجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 1442.

وتمثل الصور جانبًا من عملية تنظيم دخول الحافلات التي تقلّ ضيوف الرحمن إلى مساكنهم في مشعر منى، وفق خطة مرورية ناجحة.

وأظهر مقطع الفيديو جهود رجال المرور في إطار تنفيذ الخطة المرورية لاستقبال ضيوف الرحمن، وتنظيم دخول حافلات النقل العام والترددي حتى وصولها إلى مشعر منى في حركة انسيابية، وتنظيم أكثر من رائع.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
07:20 PM

شاهد.. "المرور السعودي" ينشر صورًا ومقطع فيديو لتنفيذ خطته لحجاج بيت الله الحرام

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
4,711

نشر المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" صورًا ومقطع فيديو لتنفيذ الخطة المرورية لحجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 1442.

وتمثل الصور جانبًا من عملية تنظيم دخول الحافلات التي تقلّ ضيوف الرحمن إلى مساكنهم في مشعر منى، وفق خطة مرورية ناجحة.

وأظهر مقطع الفيديو جهود رجال المرور في إطار تنفيذ الخطة المرورية لاستقبال ضيوف الرحمن، وتنظيم دخول حافلات النقل العام والترددي حتى وصولها إلى مشعر منى في حركة انسيابية، وتنظيم أكثر من رائع.

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