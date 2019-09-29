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القيادة القطرية تكلف "توكل كرمان" و"ديوان لندن" بإثارة قضية "خاشقجي"

مخطط بتنفيذ هجمات إلكترونية لوضع الصور على المواقع السعودية

كشفت مصادر مطلعة ومتطابقة عن استدعاء حكومة قطر وتركيا لليمنية "توكل كرمان" بتاريخ 24 سبتمبر الجاري في قصر "الوجبة" بالدوحة؛ بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك.

وبحسب المصادر المقربة من الحكومة القطرية كُلفت توكل كرمان من قبل القيادة القطرية بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستياً وإعلامياً.

وتخطط اليمنية توكل كرمان لاستغلال جائزة "نوبل" للسلام وتوظيفها لخدمة الأطماع التركية والأجندات القطرية، وبحسب المصادر تم تكليف توكل كرمان بالاستعانة بشخصيات حقوقية وحاصلة على جوائز دولية لعقد عدة مؤتمرات بشكل متزامن في عدة دول، إلى جانب استضافة برامج حوارية تناقش الموضوع في عدة منصات.

وتستعد "كرمان" وما يسمى بـ"ديوان لندن" المدعوم قطرياً للإشراف على عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات المملكة في عدة دول، بدعم مالي من قطر وتخطيط من تركيا.

وبحسب المصادر المقربة من حكومة "الحمدين" تستعد قطر وتركيا بتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور للمواطن جمال خاشقجي.

كما تم تكليف عدد من المواطنين المغرر بهم بالخارج بالإشراف على تغطية إعلامية واسعة في مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحسوبة على قطر وحلفائها، مع تداول وسوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام ومقاطع وبثّها في وسائل التواصل بعدة لغات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة القطرية تكلف "توكل كرمان" و"ديوان لندن" بإثارة قضية "خاشقجي"
سبق

كشفت مصادر مطلعة ومتطابقة عن استدعاء حكومة قطر وتركيا لليمنية "توكل كرمان" بتاريخ 24 سبتمبر الجاري في قصر "الوجبة" بالدوحة؛ بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك.

وبحسب المصادر المقربة من الحكومة القطرية كُلفت توكل كرمان من قبل القيادة القطرية بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستياً وإعلامياً.

وتخطط اليمنية توكل كرمان لاستغلال جائزة "نوبل" للسلام وتوظيفها لخدمة الأطماع التركية والأجندات القطرية، وبحسب المصادر تم تكليف توكل كرمان بالاستعانة بشخصيات حقوقية وحاصلة على جوائز دولية لعقد عدة مؤتمرات بشكل متزامن في عدة دول، إلى جانب استضافة برامج حوارية تناقش الموضوع في عدة منصات.

وتستعد "كرمان" وما يسمى بـ"ديوان لندن" المدعوم قطرياً للإشراف على عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات المملكة في عدة دول، بدعم مالي من قطر وتخطيط من تركيا.

وبحسب المصادر المقربة من حكومة "الحمدين" تستعد قطر وتركيا بتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور للمواطن جمال خاشقجي.

كما تم تكليف عدد من المواطنين المغرر بهم بالخارج بالإشراف على تغطية إعلامية واسعة في مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحسوبة على قطر وحلفائها، مع تداول وسوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام ومقاطع وبثّها في وسائل التواصل بعدة لغات.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
07:45 PM

القيادة القطرية تكلف "توكل كرمان" و"ديوان لندن" بإثارة قضية "خاشقجي"

مخطط بتنفيذ هجمات إلكترونية لوضع الصور على المواقع السعودية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
21
12,964

كشفت مصادر مطلعة ومتطابقة عن استدعاء حكومة قطر وتركيا لليمنية "توكل كرمان" بتاريخ 24 سبتمبر الجاري في قصر "الوجبة" بالدوحة؛ بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك.

وبحسب المصادر المقربة من الحكومة القطرية كُلفت توكل كرمان من قبل القيادة القطرية بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستياً وإعلامياً.

وتخطط اليمنية توكل كرمان لاستغلال جائزة "نوبل" للسلام وتوظيفها لخدمة الأطماع التركية والأجندات القطرية، وبحسب المصادر تم تكليف توكل كرمان بالاستعانة بشخصيات حقوقية وحاصلة على جوائز دولية لعقد عدة مؤتمرات بشكل متزامن في عدة دول، إلى جانب استضافة برامج حوارية تناقش الموضوع في عدة منصات.

وتستعد "كرمان" وما يسمى بـ"ديوان لندن" المدعوم قطرياً للإشراف على عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات المملكة في عدة دول، بدعم مالي من قطر وتخطيط من تركيا.

وبحسب المصادر المقربة من حكومة "الحمدين" تستعد قطر وتركيا بتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور للمواطن جمال خاشقجي.

كما تم تكليف عدد من المواطنين المغرر بهم بالخارج بالإشراف على تغطية إعلامية واسعة في مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحسوبة على قطر وحلفائها، مع تداول وسوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام ومقاطع وبثّها في وسائل التواصل بعدة لغات.

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