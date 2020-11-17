وقال -حفظه الله- في برقية الشكر: "اطلعنا على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزات الوزارة: (خدمة موعد) و(تطبيق صحتي) و(تطبيق المسعف الإلكتروني). وإننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برقية شكر لوزير الصحة، تضمنت شكر الملك سلمان وزير الصحة ومنسوبيها؛ وذلك لإنجازات الوزارة التي أبرزها تقرير التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019م.

خادم الحرمين يشكر وزير "الصحة" ومنسوبيها: "جهودكم طيبة.. نشكركم على هذه الإنجازات" عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-16 وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برقية شكر لوزير الصحة، تضمنت شكر الملك سلمان وزير الصحة ومنسوبيها؛ وذلك لإنجازات الوزارة التي أبرزها تقرير التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019م. وقال -حفظه الله- في برقية الشكر: "اطلعنا على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزات الوزارة: (خدمة موعد) و(تطبيق صحتي) و(تطبيق المسعف الإلكتروني). وإننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 09:51 PM

خادم الحرمين يشكر وزير "الصحة" ومنسوبيها: "جهودكم طيبة.. نشكركم على هذه الإنجازات" بعدما تضمن تقرير التحول الرقمي الوطني إنجازات متعددة للوزارة





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وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برقية شكر لوزير الصحة، تضمنت شكر الملك سلمان وزير الصحة ومنسوبيها؛ وذلك لإنجازات الوزارة التي أبرزها تقرير التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019م.

وقال -حفظه الله- في برقية الشكر: "اطلعنا على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزات الوزارة: (خدمة موعد) و(تطبيق صحتي) و(تطبيق المسعف الإلكتروني). وإننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".