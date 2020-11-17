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خادم الحرمين يشكر وزير "الصحة" ومنسوبيها: "جهودكم طيبة.. نشكركم على هذه الإنجازات"

بعدما تضمن تقرير التحول الرقمي الوطني إنجازات متعددة للوزارة

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برقية شكر لوزير الصحة، تضمنت شكر الملك سلمان وزير الصحة ومنسوبيها؛ وذلك لإنجازات الوزارة التي أبرزها تقرير التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019م.

وقال -حفظه الله- في برقية الشكر: "اطلعنا على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزات الوزارة: (خدمة موعد) و(تطبيق صحتي) و(تطبيق المسعف الإلكتروني). وإننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يشكر وزير "الصحة" ومنسوبيها: "جهودكم طيبة.. نشكركم على هذه الإنجازات"
سبق

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برقية شكر لوزير الصحة، تضمنت شكر الملك سلمان وزير الصحة ومنسوبيها؛ وذلك لإنجازات الوزارة التي أبرزها تقرير التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019م.

وقال -حفظه الله- في برقية الشكر: "اطلعنا على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزات الوزارة: (خدمة موعد) و(تطبيق صحتي) و(تطبيق المسعف الإلكتروني). وإننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
09:51 PM

خادم الحرمين يشكر وزير "الصحة" ومنسوبيها: "جهودكم طيبة.. نشكركم على هذه الإنجازات"

بعدما تضمن تقرير التحول الرقمي الوطني إنجازات متعددة للوزارة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
18,138

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برقية شكر لوزير الصحة، تضمنت شكر الملك سلمان وزير الصحة ومنسوبيها؛ وذلك لإنجازات الوزارة التي أبرزها تقرير التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019م.

وقال -حفظه الله- في برقية الشكر: "اطلعنا على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني نصف السنوي لعام 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومنها منجزات الوزارة: (خدمة موعد) و(تطبيق صحتي) و(تطبيق المسعف الإلكتروني). وإننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز".

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