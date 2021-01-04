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وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً

قدّم للمكتبة العربية أجمل وأروع الألحان الخالدة ومعزوفات كلاسيكية

توفي اليوم الاثنين، الفنان والملحن والموزع الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً.

الرحباني قدم للمكتبة العربية أجمل وأروع الألحان الخالدة وصلت إلى أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية.

وألّف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم «دمي ودموعي وابتسامتي» وفيلم «حبيبتي» وفيلم «أجمل ايام حياتي» ومسلسل "عازف الليل». من أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني الفنانة فيروز، كذلك لحّن إلياس العديد من أغاني الفنانة صباح.

الموسيقار اللبناني

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وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً
سبق

توفي اليوم الاثنين، الفنان والملحن والموزع الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً.

الرحباني قدم للمكتبة العربية أجمل وأروع الألحان الخالدة وصلت إلى أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية.

وألّف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم «دمي ودموعي وابتسامتي» وفيلم «حبيبتي» وفيلم «أجمل ايام حياتي» ومسلسل "عازف الليل». من أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني الفنانة فيروز، كذلك لحّن إلياس العديد من أغاني الفنانة صباح.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
03:20 PM
اخر تعديل
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
04:06 PM

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً

قدّم للمكتبة العربية أجمل وأروع الألحان الخالدة ومعزوفات كلاسيكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,527

توفي اليوم الاثنين، الفنان والملحن والموزع الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً.

الرحباني قدم للمكتبة العربية أجمل وأروع الألحان الخالدة وصلت إلى أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية.

وألّف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم «دمي ودموعي وابتسامتي» وفيلم «حبيبتي» وفيلم «أجمل ايام حياتي» ومسلسل "عازف الليل». من أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني الفنانة فيروز، كذلك لحّن إلياس العديد من أغاني الفنانة صباح.

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