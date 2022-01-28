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عمل إنساني رائع.. مصوِّر يوثق إنقاذ 3 شباب بتبوك سقطت سيارتهم بالسيول

مواطنون ورجال أمن شاركوا في عملية الإنقاذ التي استغرقت 3 ساعات

وثَّق مصوِّر بمقطع فيديو عملية إنقاذ ثلاثة شبان مساء أمس الأحد في قرية الضلفة جنوب منطقة تبوك، وذلك إثر سقوط سيارتهم في مجرى السيل.

وسجَّل المصور يحيى المازن لحظات الإنقاذ التي شارك فيها مواطنون ورجال أمن. وبيَّن "المازن" في تصريح إلى "سبق" أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاث ساعات، وقد خرج الشباب - ولله الحمد- دون أية إصابات. مشيرًا إلى أنه حرص على توثيق جزء من هذا العمل الإنساني الذي شمل أيضًا استخراج السيارة.

وكانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت أمس أمطارًا غزيرة، سالت إثرها الأودية والشعاب، واضطرت معها "التعليم" إلى تعليق الدراسة في مدينة تبوك ومراكزها ومحافظة ضباء وقراها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمل إنساني رائع.. مصوِّر يوثق إنقاذ 3 شباب بتبوك سقطت سيارتهم بالسيول
سبق

وثَّق مصوِّر بمقطع فيديو عملية إنقاذ ثلاثة شبان مساء أمس الأحد في قرية الضلفة جنوب منطقة تبوك، وذلك إثر سقوط سيارتهم في مجرى السيل.

وسجَّل المصور يحيى المازن لحظات الإنقاذ التي شارك فيها مواطنون ورجال أمن. وبيَّن "المازن" في تصريح إلى "سبق" أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاث ساعات، وقد خرج الشباب - ولله الحمد- دون أية إصابات. مشيرًا إلى أنه حرص على توثيق جزء من هذا العمل الإنساني الذي شمل أيضًا استخراج السيارة.

وكانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت أمس أمطارًا غزيرة، سالت إثرها الأودية والشعاب، واضطرت معها "التعليم" إلى تعليق الدراسة في مدينة تبوك ومراكزها ومحافظة ضباء وقراها.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:42 PM

عمل إنساني رائع.. مصوِّر يوثق إنقاذ 3 شباب بتبوك سقطت سيارتهم بالسيول

مواطنون ورجال أمن شاركوا في عملية الإنقاذ التي استغرقت 3 ساعات

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
7,147

وثَّق مصوِّر بمقطع فيديو عملية إنقاذ ثلاثة شبان مساء أمس الأحد في قرية الضلفة جنوب منطقة تبوك، وذلك إثر سقوط سيارتهم في مجرى السيل.

وسجَّل المصور يحيى المازن لحظات الإنقاذ التي شارك فيها مواطنون ورجال أمن. وبيَّن "المازن" في تصريح إلى "سبق" أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاث ساعات، وقد خرج الشباب - ولله الحمد- دون أية إصابات. مشيرًا إلى أنه حرص على توثيق جزء من هذا العمل الإنساني الذي شمل أيضًا استخراج السيارة.

وكانت منطقة تبوك ومحافظاتها قد شهدت أمس أمطارًا غزيرة، سالت إثرها الأودية والشعاب، واضطرت معها "التعليم" إلى تعليق الدراسة في مدينة تبوك ومراكزها ومحافظة ضباء وقراها.

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