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البدء بتطبيق غرامات "الذوق العام" بعفيف .. 4 مخالفات في اليوم الأول

تشمل الملابس ورمي المخلفات وتجاوز طابور الانتظار وتصوير الحوادث

بدأت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بقيادة النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ بإيقاف مخالفي لائحة الذوق العام وتطبيق الغرامات بحقهم وفق النظام.

وضبطت الفرق منذ انطلاق تطبيق النظام، مساء أمس، قرابة 4 حالات شبابية تتعلق مخالفتهم بارتداء الملابس وتم تحرير المخالفات المنصوص عليها في اللائحة ضدهم.

يُذكر أن المخالفات التي سترصدها الفرق الأمنية منها التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان.

وتضمن جدول المخالفات الذي اطلعت عليه "سبق": ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.

الذوق العام تطبيق غرامه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البدء بتطبيق غرامات "الذوق العام" بعفيف .. 4 مخالفات في اليوم الأول
سبق

بدأت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بقيادة النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ بإيقاف مخالفي لائحة الذوق العام وتطبيق الغرامات بحقهم وفق النظام.

وضبطت الفرق منذ انطلاق تطبيق النظام، مساء أمس، قرابة 4 حالات شبابية تتعلق مخالفتهم بارتداء الملابس وتم تحرير المخالفات المنصوص عليها في اللائحة ضدهم.

يُذكر أن المخالفات التي سترصدها الفرق الأمنية منها التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان.

وتضمن جدول المخالفات الذي اطلعت عليه "سبق": ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:11 AM

البدء بتطبيق غرامات "الذوق العام" بعفيف .. 4 مخالفات في اليوم الأول

تشمل الملابس ورمي المخلفات وتجاوز طابور الانتظار وتصوير الحوادث

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فهد الغبيوي - عفيف
24
14,178

بدأت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بقيادة النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ بإيقاف مخالفي لائحة الذوق العام وتطبيق الغرامات بحقهم وفق النظام.

وضبطت الفرق منذ انطلاق تطبيق النظام، مساء أمس، قرابة 4 حالات شبابية تتعلق مخالفتهم بارتداء الملابس وتم تحرير المخالفات المنصوص عليها في اللائحة ضدهم.

يُذكر أن المخالفات التي سترصدها الفرق الأمنية منها التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان.

وتضمن جدول المخالفات الذي اطلعت عليه "سبق": ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.

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