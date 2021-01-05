من اليوم .. توجيه بعض الطرق لإنشاء جسر علوي بشارع الحج وتحويل المرور لطريق الخدمة

"تطوير مكة : التحويلات تشمل القادمين من شارعي "الخنساء" و"وادي جليل"

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، توجيه حركة بعض الطرق، وذلك ضمن عملية إنشاء جسر علوي.

وفي التفاصيل ..أوضحت أنه تم توجيه عدد من الطرق لإنشاء جسر علوي بشارع الحج تقاطع وادي جليل والخنساء في مكة المكرمة، وذلك بعد إغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاهين مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة.

وأضافت هيئة تطوير منطقة مكة بأن التحويلات تشمل توجيه القادمين من شارع الخنساء إلى إشارة البلدية الرابعة، وتحويل القادمين من شارع وادي جليل إلى إشارة الدواس.

وأشارت إلى أن توجيه الطرق سيكون اعتباراً من صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 21/5/1442هـ، كما شددت على سالكي هذا الطريق باتباع الإرشادات الموجودة في منطقة العمل.