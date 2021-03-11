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السودان.. التضخم يقفز إلى 330% في فبراير

أعلى مستوى منذ عقود

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم (الخميس)، بارتفاع التضخم السنوي إلى 330.78 في المئة في فبراير(شباط) الماضي من 304.33 بالمئة في يناير (كانون الثاني).

وأضاف الجهاز المركزي أن التضخم بلغ أعلى مستوى في عقود، وواصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشهد السودان في الشهر الماضي ارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. التضخم يقفز إلى 330% في فبراير
سبق

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم (الخميس)، بارتفاع التضخم السنوي إلى 330.78 في المئة في فبراير(شباط) الماضي من 304.33 بالمئة في يناير (كانون الثاني).

وأضاف الجهاز المركزي أن التضخم بلغ أعلى مستوى في عقود، وواصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشهد السودان في الشهر الماضي ارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:56 PM

السودان.. التضخم يقفز إلى 330% في فبراير

أعلى مستوى منذ عقود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم (الخميس)، بارتفاع التضخم السنوي إلى 330.78 في المئة في فبراير(شباط) الماضي من 304.33 بالمئة في يناير (كانون الثاني).

وأضاف الجهاز المركزي أن التضخم بلغ أعلى مستوى في عقود، وواصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشهد السودان في الشهر الماضي ارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.

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