مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها.. الليرة التركية تتراجع إلى 8.29 مقابل الدولار
انخفض الدولار إلى 1.5%.. من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة
انخفضت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي منخفض لها يبلغ 8.58، الذي سجّلته في أوائل نوفمبر؛ وفق "رويترز".
ورغم ذلك، انخفض الدولار في أحدث تداول 1.5% إلى 8.2950. والليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير؛ بحسب "رويترز".
مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها.. الليرة التركية تتراجع إلى 8.29 مقابل الدولار
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-26
انخفضت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي منخفض لها يبلغ 8.58، الذي سجّلته في أوائل نوفمبر؛ وفق "رويترز".
ورغم ذلك، انخفض الدولار في أحدث تداول 1.5% إلى 8.2950. والليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير؛ بحسب "رويترز".
26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:04 PM
مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها.. الليرة التركية تتراجع إلى 8.29 مقابل الدولار
انخفض الدولار إلى 1.5%.. من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة
انخفضت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي منخفض لها يبلغ 8.58، الذي سجّلته في أوائل نوفمبر؛ وفق "رويترز".
ورغم ذلك، انخفض الدولار في أحدث تداول 1.5% إلى 8.2950. والليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير؛ بحسب "رويترز".