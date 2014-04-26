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مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها.. الليرة التركية تتراجع إلى 8.29 مقابل الدولار

انخفض الدولار إلى 1.5%.. من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة

انخفضت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي منخفض لها يبلغ 8.58، الذي سجّلته في أوائل نوفمبر؛ وفق "رويترز".

ورغم ذلك، انخفض الدولار في أحدث تداول 1.5% إلى 8.2950. والليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير؛ بحسب "رويترز".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها.. الليرة التركية تتراجع إلى 8.29 مقابل الدولار
سبق

انخفضت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي منخفض لها يبلغ 8.58، الذي سجّلته في أوائل نوفمبر؛ وفق "رويترز".

ورغم ذلك، انخفض الدولار في أحدث تداول 1.5% إلى 8.2950. والليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير؛ بحسب "رويترز".

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:04 PM

مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها.. الليرة التركية تتراجع إلى 8.29 مقابل الدولار

انخفض الدولار إلى 1.5%.. من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي منخفض لها يبلغ 8.58، الذي سجّلته في أوائل نوفمبر؛ وفق "رويترز".

ورغم ذلك، انخفض الدولار في أحدث تداول 1.5% إلى 8.2950. والليرة من بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي للتيسير؛ بحسب "رويترز".

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