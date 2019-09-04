"العنزي" مديرًا لإدارة مرور الجوف

أصدر مدير الأمن العام، قرارًا بتكليف العقيد نهار بن عبد المحسن العنزي، مديرًا لإدارة مرور منطقة الجوف.

وعبر "العنزي" عن بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة، قائلاً إنها بداية لإكمال مسيرة العمل بإدارة المرور بالمنطقة.

ويعد "العنزي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري؛ حيث سبق أن عمل مديرًا لشعبة السير، وشعبة السلامة المرورية، ومساعدًا لمدير المرور للشؤون الإدارية والمالية، ومتحدثًا رسميًا لمرور المنطقة.

ويحمل العقيد "العنزي" شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب الآلي تخصص (نظم المعلومات)، وحصل على عدة دورات خارج المملكة.