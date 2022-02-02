شاهد.. جامعة طيبة تدشن مشروع سكن الطالبات بالمجمع الأكاديمي في المدينة

تصل طاقته الاستيعابية إلى ٥٠٨ طالبات

دشنت جامعة طيبة، اليوم الأربعاء، مشروع سكن الطالبات بالمجمع الأكاديمي بالسلام الذي يقع على مساحة تقدر بـ١٧٦٣٢.٥م٢، وتصل طاقته الاستيعابية إلى ٥٠٨ طالبات.

وأوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن مشروع السكن يهدف بالمقام الأول إلى تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والعمل على تسخير كافة الإمكانيات، وتوفير الخدمات المتنوعة لطالبات السكن بما يتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة، مشيرًا أن المشروع يتكون من ثلاث عمارات، وموقع عام، وتقدّر مساحة جميع الأدوار بالعمارة ٥٨٧٧.٥ م٢؛ حيث يستوعب المبنى الواحد ما يصل لـ١٦٠ طالبة.

ونوه الدكتور السراني إلى أنه تم تجهيز الدور الأرضي في العمارتين "B1" و"B3" ليستوعب 12 طالبًا؛ ثمانية منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين يضم الدور الأرضي في العمارة "B2" الخدمات العامة.