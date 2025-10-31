الأهلي يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الباطن
فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، ملف مواجهته مع نظيره الباطن، في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام مدرب الفريق "الألباني" هاسي، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين خلال التدريبات التي جرت على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الهلال في الجولة الماضية، وأدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرى باقي اللاعبين تمارين اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة.
الأهلي يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الباطن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-31
فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، ملف مواجهته مع نظيره الباطن، في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام مدرب الفريق "الألباني" هاسي، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين خلال التدريبات التي جرت على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الهلال في الجولة الماضية، وأدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرى باقي اللاعبين تمارين اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة.
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
11:22 PM
الأهلي يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الباطن
فتح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، ملف مواجهته مع نظيره الباطن، في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام مدرب الفريق "الألباني" هاسي، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين خلال التدريبات التي جرت على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الهلال في الجولة الماضية، وأدوا تمارين استرجاعية، فيما أجرى باقي اللاعبين تمارين اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة.