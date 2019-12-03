النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرطة العراقية تقبض على " أبوخلدون" نائب البغدادي في كركوك

يعد من أخطر الإرهابيين في العالم.. ويحمل أوراقاً مدنية مزورة

ألقت الشرطة العراقية الثلاثاء، القبض على نائب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والملقب بـ"أبو خلدون" في محافظة كركوك في شمال البلاد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية عبر حسابها على تويتر"إن قوة من الشرطة بمحافظة كركوك تمكنت من القبض على الإرهابي الملقب "أبي خلدون" في إحدى الشقق بمنطقة واحد آذار".

وأضافت أن الإرهابي الذي قبض عليه كان يحمل أوراقاً مدنية مزورة، ويعد أبو خلدون من بين أخطر الإرهابيين على مستوى العالم."

العراق الشرطة العراقية نائب أبو بكر البغدادي أبو خلدون

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الشرطة العراقية تقبض على " أبوخلدون" نائب البغدادي في كركوك
سبق

ألقت الشرطة العراقية الثلاثاء، القبض على نائب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والملقب بـ"أبو خلدون" في محافظة كركوك في شمال البلاد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية عبر حسابها على تويتر"إن قوة من الشرطة بمحافظة كركوك تمكنت من القبض على الإرهابي الملقب "أبي خلدون" في إحدى الشقق بمنطقة واحد آذار".

وأضافت أن الإرهابي الذي قبض عليه كان يحمل أوراقاً مدنية مزورة، ويعد أبو خلدون من بين أخطر الإرهابيين على مستوى العالم."

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:59 PM

الشرطة العراقية تقبض على " أبوخلدون" نائب البغدادي في كركوك

يعد من أخطر الإرهابيين في العالم.. ويحمل أوراقاً مدنية مزورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
7,269

ألقت الشرطة العراقية الثلاثاء، القبض على نائب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والملقب بـ"أبو خلدون" في محافظة كركوك في شمال البلاد، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية عبر حسابها على تويتر"إن قوة من الشرطة بمحافظة كركوك تمكنت من القبض على الإرهابي الملقب "أبي خلدون" في إحدى الشقق بمنطقة واحد آذار".

وأضافت أن الإرهابي الذي قبض عليه كان يحمل أوراقاً مدنية مزورة، ويعد أبو خلدون من بين أخطر الإرهابيين على مستوى العالم."

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,513
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,879
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,211
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,604

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة