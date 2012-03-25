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"محافظ يدمة" يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بـ"نجران"‎

ناقشا آلية توفير خدمات الأهالي ومتطلبات المحافظة

الْتقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور، ومدير مشاريع الإسكان التنموي المهندس حيدر مسعود آل حيدر، بحضور أعضاء المجلس المحلي والجمعية الخيرية بيدمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل خدمات الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

وأكد العنزي حرص واهتمام أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة وفقها الله بقطاع الإسكان لينعم مواطنو هذه البلاد المباركة بالراحة والرفاهية.

وقدّم شكره لمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة الخدمات والمشروعات.

من جهته قدّم المهندس "الصقور" شكره لمحافظ يدمة، على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة.

محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ يدمة" يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بـ"نجران"‎
سبق

الْتقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور، ومدير مشاريع الإسكان التنموي المهندس حيدر مسعود آل حيدر، بحضور أعضاء المجلس المحلي والجمعية الخيرية بيدمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل خدمات الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

وأكد العنزي حرص واهتمام أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة وفقها الله بقطاع الإسكان لينعم مواطنو هذه البلاد المباركة بالراحة والرفاهية.

وقدّم شكره لمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة الخدمات والمشروعات.

من جهته قدّم المهندس "الصقور" شكره لمحافظ يدمة، على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
11:11 AM

"محافظ يدمة" يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بـ"نجران"‎

ناقشا آلية توفير خدمات الأهالي ومتطلبات المحافظة

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بندر آل فطيح - نجران
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الْتقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع محمد الصقور، ومدير مشاريع الإسكان التنموي المهندس حيدر مسعود آل حيدر، بحضور أعضاء المجلس المحلي والجمعية الخيرية بيدمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل خدمات الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

وأكد العنزي حرص واهتمام أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة وفقها الله بقطاع الإسكان لينعم مواطنو هذه البلاد المباركة بالراحة والرفاهية.

وقدّم شكره لمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة الخدمات والمشروعات.

من جهته قدّم المهندس "الصقور" شكره لمحافظ يدمة، على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة.

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