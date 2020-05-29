النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئاسة الأمر بالمعروف" تعتمد خطة عودة الموظفين إلى مقار العمل

توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والسيارات

اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ خطة عودة منسوبي الرئاسة العامة وفروعها لمباشرة أعمالهم في المقار، حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وعمدت الرئاسة إلى تهيئة بيئة العمل واتخذت عدداً من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وحدّدت عدداً من الضوابط لحضور العاملين في المكاتب والمواقع، كما عملت على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والسيارات.

كما قسّمت الإدارة العامة للموارد البشرية الوظائف إلى فئات ثلاث تمشياً مع طبيعتها وتقليلاً لمخاطر تكاثف العاملين، حيث سيعمل بعض الموظفين عن بُعد، وبعضهم من خلال الحضور الميداني، وبعضهم من خلال المكاتب.

واشتملت الخطة على تطبيق آلية الدوام المرن للوظائف الميدانية والإدارية لتوزيع حضور الموظفين على فترات أطول خلال اليوم تقليلاً لكثافة الحضور مع التدرج في عودة الموظفين خلال شهر شوال حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّدت الخطة أن عقد الاجتماعات وورش العمل والتدريب سيتم تفعيلها من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لها خلال هذه الفترة، ومنها بوابة الرئاسة العامة، وتطبيق (رئاسة الهيئة) الإلكتروني ومركز الاتصال الموحَّد (1909).

كما علّقت الخطة حضور مَن يعانون أمراض نقص المناعة والأمراض المزمنة والأمراض التنفسية والأورام والأمراض القلبية المزمنة.

وكانت الرئاسة قد حوّلت جميع أعمالها للعمل عن بُعد نهاية شهر رجب استجابة للتوجيه الصادر بهذا الشأن ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا وقدّمت جميع خدماتها من خلال منظومتها التقنية.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئاسة الأمر بالمعروف" تعتمد خطة عودة الموظفين إلى مقار العمل
سبق

اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ خطة عودة منسوبي الرئاسة العامة وفروعها لمباشرة أعمالهم في المقار، حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وعمدت الرئاسة إلى تهيئة بيئة العمل واتخذت عدداً من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وحدّدت عدداً من الضوابط لحضور العاملين في المكاتب والمواقع، كما عملت على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والسيارات.

كما قسّمت الإدارة العامة للموارد البشرية الوظائف إلى فئات ثلاث تمشياً مع طبيعتها وتقليلاً لمخاطر تكاثف العاملين، حيث سيعمل بعض الموظفين عن بُعد، وبعضهم من خلال الحضور الميداني، وبعضهم من خلال المكاتب.

واشتملت الخطة على تطبيق آلية الدوام المرن للوظائف الميدانية والإدارية لتوزيع حضور الموظفين على فترات أطول خلال اليوم تقليلاً لكثافة الحضور مع التدرج في عودة الموظفين خلال شهر شوال حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّدت الخطة أن عقد الاجتماعات وورش العمل والتدريب سيتم تفعيلها من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لها خلال هذه الفترة، ومنها بوابة الرئاسة العامة، وتطبيق (رئاسة الهيئة) الإلكتروني ومركز الاتصال الموحَّد (1909).

كما علّقت الخطة حضور مَن يعانون أمراض نقص المناعة والأمراض المزمنة والأمراض التنفسية والأورام والأمراض القلبية المزمنة.

وكانت الرئاسة قد حوّلت جميع أعمالها للعمل عن بُعد نهاية شهر رجب استجابة للتوجيه الصادر بهذا الشأن ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا وقدّمت جميع خدماتها من خلال منظومتها التقنية.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
02:13 PM

"رئاسة الأمر بالمعروف" تعتمد خطة عودة الموظفين إلى مقار العمل

توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والسيارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,441

اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ خطة عودة منسوبي الرئاسة العامة وفروعها لمباشرة أعمالهم في المقار، حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وعمدت الرئاسة إلى تهيئة بيئة العمل واتخذت عدداً من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وحدّدت عدداً من الضوابط لحضور العاملين في المكاتب والمواقع، كما عملت على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والسيارات.

كما قسّمت الإدارة العامة للموارد البشرية الوظائف إلى فئات ثلاث تمشياً مع طبيعتها وتقليلاً لمخاطر تكاثف العاملين، حيث سيعمل بعض الموظفين عن بُعد، وبعضهم من خلال الحضور الميداني، وبعضهم من خلال المكاتب.

واشتملت الخطة على تطبيق آلية الدوام المرن للوظائف الميدانية والإدارية لتوزيع حضور الموظفين على فترات أطول خلال اليوم تقليلاً لكثافة الحضور مع التدرج في عودة الموظفين خلال شهر شوال حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّدت الخطة أن عقد الاجتماعات وورش العمل والتدريب سيتم تفعيلها من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لها خلال هذه الفترة، ومنها بوابة الرئاسة العامة، وتطبيق (رئاسة الهيئة) الإلكتروني ومركز الاتصال الموحَّد (1909).

كما علّقت الخطة حضور مَن يعانون أمراض نقص المناعة والأمراض المزمنة والأمراض التنفسية والأورام والأمراض القلبية المزمنة.

وكانت الرئاسة قد حوّلت جميع أعمالها للعمل عن بُعد نهاية شهر رجب استجابة للتوجيه الصادر بهذا الشأن ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا وقدّمت جميع خدماتها من خلال منظومتها التقنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,917
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,693

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة