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كوريا الجنوبية.. مرشح رئاسي يثير ضجة باقتراح يسمح بـ"التأمين على الصلع"

قال إن 10 ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر ويشترون الأدوية من الخارج

أثار مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية جدلاً، هذا الأسبوع، بعدما اقترح السماح بتغطية علاج الصلع ضمن التأمين الصحي، حيث هلل بعض الناخبين بهذا الاقتراح، فيما انتقد آخرون برنامجه الشعبوي، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قدم لي جاي ميونغ حامل راية الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، هذا التعهد قائلاً إن قرابة 10 ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر غير أن كثيرين منهم يلجؤون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج، حسب "رويترز".

وأثار الاقتراح ردوداً عاصفة من جانب البعض وتداول كثيرون مقطع فيديو زائفاً، مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر، يبدو فيه لي وهو يخاطب الناخبين قائلاً إنه أفضل مرشح "لشعركم"، وجاء في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي "لنزرع لي جاي ميونغ لنا".

وقالت كورية تدعى جيونج دا-يون وهي أم لطفلين في اجتماع نظمه حزب لي مساء الأربعاء مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر إنها تخلت عن العلاج الطبي لإنه يتطلب أربعة ملايين وون (3325 دولاراً) خلال ستة أشهر ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة.

وأثار تعهد "لي" انتقادات من جانب آخرين، ووصفته المعارضة بأنه أحدث بند في برنامج لي الشعبوي.

ووصفت اهن تشيول سو، وهي من مرشحي المعارضة المغمورين وطبيبة سابقة ومن أباطرة عالم البرمجيات، الاقتراح بأنه غير مسؤول ووعدت بخفض أسعار الأدوية التي انتهت فترة حماية براءاتها وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات.

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كوريا الجنوبية.. مرشح رئاسي يثير ضجة باقتراح يسمح بـ"التأمين على الصلع"
سبق

أثار مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية جدلاً، هذا الأسبوع، بعدما اقترح السماح بتغطية علاج الصلع ضمن التأمين الصحي، حيث هلل بعض الناخبين بهذا الاقتراح، فيما انتقد آخرون برنامجه الشعبوي، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قدم لي جاي ميونغ حامل راية الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، هذا التعهد قائلاً إن قرابة 10 ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر غير أن كثيرين منهم يلجؤون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج، حسب "رويترز".

وأثار الاقتراح ردوداً عاصفة من جانب البعض وتداول كثيرون مقطع فيديو زائفاً، مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر، يبدو فيه لي وهو يخاطب الناخبين قائلاً إنه أفضل مرشح "لشعركم"، وجاء في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي "لنزرع لي جاي ميونغ لنا".

وقالت كورية تدعى جيونج دا-يون وهي أم لطفلين في اجتماع نظمه حزب لي مساء الأربعاء مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر إنها تخلت عن العلاج الطبي لإنه يتطلب أربعة ملايين وون (3325 دولاراً) خلال ستة أشهر ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة.

وأثار تعهد "لي" انتقادات من جانب آخرين، ووصفته المعارضة بأنه أحدث بند في برنامج لي الشعبوي.

ووصفت اهن تشيول سو، وهي من مرشحي المعارضة المغمورين وطبيبة سابقة ومن أباطرة عالم البرمجيات، الاقتراح بأنه غير مسؤول ووعدت بخفض أسعار الأدوية التي انتهت فترة حماية براءاتها وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:43 PM

كوريا الجنوبية.. مرشح رئاسي يثير ضجة باقتراح يسمح بـ"التأمين على الصلع"

قال إن 10 ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر ويشترون الأدوية من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثار مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية جدلاً، هذا الأسبوع، بعدما اقترح السماح بتغطية علاج الصلع ضمن التأمين الصحي، حيث هلل بعض الناخبين بهذا الاقتراح، فيما انتقد آخرون برنامجه الشعبوي، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قدم لي جاي ميونغ حامل راية الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، هذا التعهد قائلاً إن قرابة 10 ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر غير أن كثيرين منهم يلجؤون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج، حسب "رويترز".

وأثار الاقتراح ردوداً عاصفة من جانب البعض وتداول كثيرون مقطع فيديو زائفاً، مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر، يبدو فيه لي وهو يخاطب الناخبين قائلاً إنه أفضل مرشح "لشعركم"، وجاء في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي "لنزرع لي جاي ميونغ لنا".

وقالت كورية تدعى جيونج دا-يون وهي أم لطفلين في اجتماع نظمه حزب لي مساء الأربعاء مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر إنها تخلت عن العلاج الطبي لإنه يتطلب أربعة ملايين وون (3325 دولاراً) خلال ستة أشهر ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة.

وأثار تعهد "لي" انتقادات من جانب آخرين، ووصفته المعارضة بأنه أحدث بند في برنامج لي الشعبوي.

ووصفت اهن تشيول سو، وهي من مرشحي المعارضة المغمورين وطبيبة سابقة ومن أباطرة عالم البرمجيات، الاقتراح بأنه غير مسؤول ووعدت بخفض أسعار الأدوية التي انتهت فترة حماية براءاتها وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات.

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