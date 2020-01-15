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"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 26

بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال سعودي

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26.

وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان إجمالي الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 26
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26.

وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان إجمالي الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
10:47 AM

"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 26

بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال سعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,859

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26.

وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان إجمالي الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,835
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,967
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,385
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,007

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