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بالفيديو.. محلل سياسي لـ"سبق": مؤتمر التحالف اليوم كشف حقيقة حزب الله الإرهابي بالأدلة والقرائن

قدم الدعم للميليشات الحوثية في انتهاك الأعيان المدنية باليمن وداخل المملكة

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق"، بأن لدى تحالف دعم الشرعية في اليمن" وثائق مهمة جداً، تم كشف جزء منها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالرياض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، والتي أثبتت بالقرائن ضلوع حزب الله اللبناني الإرهابي في تقديم الدعم إلى الميليشات الحوثية الإرهابية في انتهاك الأعيان المدنية في اليمن وداخل المملكة العربية السعودية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرت اليوم خلال المؤتمر الصحفي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بشكل واضح وجلي ضلوع هذا التنظيم الإرهابي اللبناني من خلال إرسال الخبراء أو الطائرات المفخخة والمسيرة وتركيبها واستهداف الأعيان المدنية داخل اليمن والمملكة أو من خلال إرسال عناصر إرهابية من حزب الله للعمل جنباً إلى جنب مع التنظيم الحوثي الإرهابي.

وكان "آل عاتي" يتحدث لـ"سبق"، من مقر المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في الرياض، والذي استعرض من خلاله أدلة تثبت تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار صنعاء الدولي إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين في المملكة وبعض المناطق اليمنية. كما عرض المالكي أدلة تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.

حيث علق قائلاً آل عاتي بأن المؤتمر الصحفي كان شاملاً وكشف من خلاله العميد المالكي مزيداً من المعلومات الهامة التي أكد من خلالها أن التحالف يعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي الإنساني مع الحرص الشديد على مراعاة الأعيان المدنية اليمنية، مؤكداً في هذا الشأن بأن هناك أكثر من 74 ألف نقطة عدم استهداف وهي نقاط أمنية داخل اليمن حيث يواصل التحالف العناية بها وعدم استهدافها، مع تأكيده على إطلاق تحذيراته للمدنيين اليمنيين بالابتعاد عن المواقع والمقرات الخطيرة المستهدفة من قبل التحالف بعد أن قامت الميليشات الحوثية بعسكرتها وتحويلها إلى منشآت عسكرية.

وبيَّن أن متحدث التحالف أراد كشف حقيقة حزب الله الإرهابي للشارع اللبناني واليمني بالأدلة والشواهد والقرائن وكذلك فضحه أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى تكون عمليات التحالف ضد التمرد الحوثي مبررة وموثقة، كما وعد التحالف أيضاً بكشف المزيد من الأدلة التي تدين هذه التنظيمات الإرهابية.

ولفت "آل عاتي" إلى ما ذكره متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن" من تحقيق النجاح في اختراق الدائرة الضيقة لزعامة التمرد الحوثي وامتلاكه الكثير من المعلومات التي لا يرغب في كشفها الآن وإنما في الوقت المناسب.

وشدد المحلل السياسي آل عاتي على أن السلام خيار إستراتيجي للتحالف وأن هذه العمليات العسكرية النوعية المركزة والهادفة لإجبار التمرد الحوثي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجبار كل اليمنيين من أجل القبول بمبادرة السلام السعودية والاعتراف بالدولة الوطنية اليمنية وقطع أي تعاون مع أي قوى إقليمية خارج الحدود اليمينة.

التحالف حزب الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. محلل سياسي لـ"سبق": مؤتمر التحالف اليوم كشف حقيقة حزب الله الإرهابي بالأدلة والقرائن
سبق

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق"، بأن لدى تحالف دعم الشرعية في اليمن" وثائق مهمة جداً، تم كشف جزء منها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالرياض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، والتي أثبتت بالقرائن ضلوع حزب الله اللبناني الإرهابي في تقديم الدعم إلى الميليشات الحوثية الإرهابية في انتهاك الأعيان المدنية في اليمن وداخل المملكة العربية السعودية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرت اليوم خلال المؤتمر الصحفي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بشكل واضح وجلي ضلوع هذا التنظيم الإرهابي اللبناني من خلال إرسال الخبراء أو الطائرات المفخخة والمسيرة وتركيبها واستهداف الأعيان المدنية داخل اليمن والمملكة أو من خلال إرسال عناصر إرهابية من حزب الله للعمل جنباً إلى جنب مع التنظيم الحوثي الإرهابي.

وكان "آل عاتي" يتحدث لـ"سبق"، من مقر المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في الرياض، والذي استعرض من خلاله أدلة تثبت تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار صنعاء الدولي إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين في المملكة وبعض المناطق اليمنية. كما عرض المالكي أدلة تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.

حيث علق قائلاً آل عاتي بأن المؤتمر الصحفي كان شاملاً وكشف من خلاله العميد المالكي مزيداً من المعلومات الهامة التي أكد من خلالها أن التحالف يعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي الإنساني مع الحرص الشديد على مراعاة الأعيان المدنية اليمنية، مؤكداً في هذا الشأن بأن هناك أكثر من 74 ألف نقطة عدم استهداف وهي نقاط أمنية داخل اليمن حيث يواصل التحالف العناية بها وعدم استهدافها، مع تأكيده على إطلاق تحذيراته للمدنيين اليمنيين بالابتعاد عن المواقع والمقرات الخطيرة المستهدفة من قبل التحالف بعد أن قامت الميليشات الحوثية بعسكرتها وتحويلها إلى منشآت عسكرية.

وبيَّن أن متحدث التحالف أراد كشف حقيقة حزب الله الإرهابي للشارع اللبناني واليمني بالأدلة والشواهد والقرائن وكذلك فضحه أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى تكون عمليات التحالف ضد التمرد الحوثي مبررة وموثقة، كما وعد التحالف أيضاً بكشف المزيد من الأدلة التي تدين هذه التنظيمات الإرهابية.

ولفت "آل عاتي" إلى ما ذكره متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن" من تحقيق النجاح في اختراق الدائرة الضيقة لزعامة التمرد الحوثي وامتلاكه الكثير من المعلومات التي لا يرغب في كشفها الآن وإنما في الوقت المناسب.

وشدد المحلل السياسي آل عاتي على أن السلام خيار إستراتيجي للتحالف وأن هذه العمليات العسكرية النوعية المركزة والهادفة لإجبار التمرد الحوثي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجبار كل اليمنيين من أجل القبول بمبادرة السلام السعودية والاعتراف بالدولة الوطنية اليمنية وقطع أي تعاون مع أي قوى إقليمية خارج الحدود اليمينة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:06 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:35 AM

بالفيديو.. محلل سياسي لـ"سبق": مؤتمر التحالف اليوم كشف حقيقة حزب الله الإرهابي بالأدلة والقرائن

قدم الدعم للميليشات الحوثية في انتهاك الأعيان المدنية باليمن وداخل المملكة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,993

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق"، بأن لدى تحالف دعم الشرعية في اليمن" وثائق مهمة جداً، تم كشف جزء منها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالرياض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، والتي أثبتت بالقرائن ضلوع حزب الله اللبناني الإرهابي في تقديم الدعم إلى الميليشات الحوثية الإرهابية في انتهاك الأعيان المدنية في اليمن وداخل المملكة العربية السعودية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرت اليوم خلال المؤتمر الصحفي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بشكل واضح وجلي ضلوع هذا التنظيم الإرهابي اللبناني من خلال إرسال الخبراء أو الطائرات المفخخة والمسيرة وتركيبها واستهداف الأعيان المدنية داخل اليمن والمملكة أو من خلال إرسال عناصر إرهابية من حزب الله للعمل جنباً إلى جنب مع التنظيم الحوثي الإرهابي.

وكان "آل عاتي" يتحدث لـ"سبق"، من مقر المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في الرياض، والذي استعرض من خلاله أدلة تثبت تحويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مطار صنعاء الدولي إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين في المملكة وبعض المناطق اليمنية. كما عرض المالكي أدلة تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.

حيث علق قائلاً آل عاتي بأن المؤتمر الصحفي كان شاملاً وكشف من خلاله العميد المالكي مزيداً من المعلومات الهامة التي أكد من خلالها أن التحالف يعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي الإنساني مع الحرص الشديد على مراعاة الأعيان المدنية اليمنية، مؤكداً في هذا الشأن بأن هناك أكثر من 74 ألف نقطة عدم استهداف وهي نقاط أمنية داخل اليمن حيث يواصل التحالف العناية بها وعدم استهدافها، مع تأكيده على إطلاق تحذيراته للمدنيين اليمنيين بالابتعاد عن المواقع والمقرات الخطيرة المستهدفة من قبل التحالف بعد أن قامت الميليشات الحوثية بعسكرتها وتحويلها إلى منشآت عسكرية.

وبيَّن أن متحدث التحالف أراد كشف حقيقة حزب الله الإرهابي للشارع اللبناني واليمني بالأدلة والشواهد والقرائن وكذلك فضحه أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى تكون عمليات التحالف ضد التمرد الحوثي مبررة وموثقة، كما وعد التحالف أيضاً بكشف المزيد من الأدلة التي تدين هذه التنظيمات الإرهابية.

ولفت "آل عاتي" إلى ما ذكره متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن" من تحقيق النجاح في اختراق الدائرة الضيقة لزعامة التمرد الحوثي وامتلاكه الكثير من المعلومات التي لا يرغب في كشفها الآن وإنما في الوقت المناسب.

وشدد المحلل السياسي آل عاتي على أن السلام خيار إستراتيجي للتحالف وأن هذه العمليات العسكرية النوعية المركزة والهادفة لإجبار التمرد الحوثي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجبار كل اليمنيين من أجل القبول بمبادرة السلام السعودية والاعتراف بالدولة الوطنية اليمنية وقطع أي تعاون مع أي قوى إقليمية خارج الحدود اليمينة.

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