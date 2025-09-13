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لبنان تسجل 686 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

650 مصابًا جديدًا في فلسطين ونسبة الوفيات 0.6%

سجّلت لبنان 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 23669 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7097، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 239 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و191 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 69.8 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 686 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات
سبق

سجّلت لبنان 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 23669 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7097، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 239 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و191 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 69.8 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
12:16 AM

لبنان تسجل 686 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

650 مصابًا جديدًا في فلسطين ونسبة الوفيات 0.6%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 23669 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7097، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 239 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و191 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 69.8 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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