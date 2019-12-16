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"الاتحاد" في ورطة.. "دا كوستا" فسخ العقد ومخاوف من باقي المحترفين!

فسخ اللاعب المغربي مروان دا كوستا محترف نادي الاتحاد عقده مع الفريق وأعلن مغادرته لمدينة جدة اعتراضاً على عدم الحصول على مستحقاته.

وقالت مصادر قريبة من إدارة النادي إنها ستصدر بياناً صحفياً لتوضيح موقفها مع اللاعب الذي غادر بالفعل مدينة جدة بعد أن طالب مراراً بالحصول على مستحقاته.

إلى ذلك كشفت ذات المصادر عن أن كلاً من كريم الأحمدي والكسندر بريغوفيتش قد هددا هما الآخران بفسخ تعاقدهما حال عدم الحصول على مستحقاتهما خلال الأيام القادمة.

وكانت تقارير إعلامية قذ ذكرت أن الإدارة الاتحادية غير قادرة على سداد مستحقات اللاعبين الأجانب وأنها تنتظر دعم الهيئة للإيفاء بما عليها من مستحقات للاعبين.

الاتحاد مروان دا كوستا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" في ورطة.. "دا كوستا" فسخ العقد ومخاوف من باقي المحترفين!
سبق

فسخ اللاعب المغربي مروان دا كوستا محترف نادي الاتحاد عقده مع الفريق وأعلن مغادرته لمدينة جدة اعتراضاً على عدم الحصول على مستحقاته.

وقالت مصادر قريبة من إدارة النادي إنها ستصدر بياناً صحفياً لتوضيح موقفها مع اللاعب الذي غادر بالفعل مدينة جدة بعد أن طالب مراراً بالحصول على مستحقاته.

إلى ذلك كشفت ذات المصادر عن أن كلاً من كريم الأحمدي والكسندر بريغوفيتش قد هددا هما الآخران بفسخ تعاقدهما حال عدم الحصول على مستحقاتهما خلال الأيام القادمة.

وكانت تقارير إعلامية قذ ذكرت أن الإدارة الاتحادية غير قادرة على سداد مستحقات اللاعبين الأجانب وأنها تنتظر دعم الهيئة للإيفاء بما عليها من مستحقات للاعبين.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:33 PM

"الاتحاد" في ورطة.. "دا كوستا" فسخ العقد ومخاوف من باقي المحترفين!

A A A
محمد السيّد - الرياض
33
19,436

فسخ اللاعب المغربي مروان دا كوستا محترف نادي الاتحاد عقده مع الفريق وأعلن مغادرته لمدينة جدة اعتراضاً على عدم الحصول على مستحقاته.

وقالت مصادر قريبة من إدارة النادي إنها ستصدر بياناً صحفياً لتوضيح موقفها مع اللاعب الذي غادر بالفعل مدينة جدة بعد أن طالب مراراً بالحصول على مستحقاته.

إلى ذلك كشفت ذات المصادر عن أن كلاً من كريم الأحمدي والكسندر بريغوفيتش قد هددا هما الآخران بفسخ تعاقدهما حال عدم الحصول على مستحقاتهما خلال الأيام القادمة.

وكانت تقارير إعلامية قذ ذكرت أن الإدارة الاتحادية غير قادرة على سداد مستحقات اللاعبين الأجانب وأنها تنتظر دعم الهيئة للإيفاء بما عليها من مستحقات للاعبين.

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