"تجارة الشرقية" تضبط 580 مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 9300 زيارة ميدانية شملت المجمعات والأسواق
نفّذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
نفّذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
نفّذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.