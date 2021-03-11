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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تجارة الشرقية" تضبط 580 مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 9300 زيارة ميدانية شملت المجمعات والأسواق

نفّذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 579 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وجرى على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة بحق المخالفين.

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"تجارة الشرقية" تضبط 580 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 579 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وجرى على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة بحق المخالفين.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:41 PM

"تجارة الشرقية" تضبط 580 مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 9300 زيارة ميدانية شملت المجمعات والأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 579 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وجرى على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة بحق المخالفين.

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