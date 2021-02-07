وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.

"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-07 توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل. وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 08:52 AM

"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة قال: الكتلة الباردة متوسطة القوة و"الحبات" في أجزاء من 5 مناطق





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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".