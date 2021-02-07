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"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة

قال: الكتلة الباردة متوسطة القوة و"الحبات" في أجزاء من 5 مناطق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:52 AM

"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة

قال: الكتلة الباردة متوسطة القوة و"الحبات" في أجزاء من 5 مناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,019

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".

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