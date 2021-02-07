"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة
قال: الكتلة الباردة متوسطة القوة و"الحبات" في أجزاء من 5 مناطق
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-07
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:52 AM
"القطبية" مستمرة.. الحصيني يرسم ملامح "عطاء" في 24 ساعة
قال: الكتلة الباردة متوسطة القوة و"الحبات" في أجزاء من 5 مناطق
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء المقبل.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "حالة #عطاء، متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم الأحد 25 لصباح الإثنين 1442/6/26هـ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران".