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"حياتنا" تشارك بفعالية "نعتني بصحتك" في جامع الراجحي بالرياض

ضمن خطة تفعيل نمط الحياة الصحي في رمضان.. وبشراكة "عناية"

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، بالشراكة مع جمعية عناية وجمعية عيوني، فعالية (تعال شوف) ضمن فعالية عناية الصحية (نعتني بصحتك).

وتأتي مشاركة جمعية حياتنا ضمن خطتها في تفعيل نمط الحياة الصحي لشهر رمضان المبارك، وذلك في جامع الراجحي بالرياض. وتستمر الفعالية حتى يوم 20 رمضان.

ورعى الافتتاح رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبد الرحمن السويلم، والأمين العام للجمعيات الأهلية د. سلمان المطيري، وإمام جامع الراجحي. ومثل جمعية حياتنا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجد بن سعد الشمري، ومدير إدارة البرامج والمشاريع سلمان بن سالم باهمام.

وتفصيلاً، يستهدف المعرض التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها، وكذلك مجموعة كبيرة من المجسمات التوعوية الصحية التي تتميز بإيصال المعلومة بشكل سريع للمستفيد، ويتم شرحها من خلال متطوعين في التوعية والتثقيف الصحي.

كما يهدف المعرض إلى التعرف على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز نمط الحياة الصحي، سواء في التغذية أو النشاط وغيرهما، خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك.

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"حياتنا" تشارك بفعالية "نعتني بصحتك" في جامع الراجحي بالرياض
سبق

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، بالشراكة مع جمعية عناية وجمعية عيوني، فعالية (تعال شوف) ضمن فعالية عناية الصحية (نعتني بصحتك).

وتأتي مشاركة جمعية حياتنا ضمن خطتها في تفعيل نمط الحياة الصحي لشهر رمضان المبارك، وذلك في جامع الراجحي بالرياض. وتستمر الفعالية حتى يوم 20 رمضان.

ورعى الافتتاح رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبد الرحمن السويلم، والأمين العام للجمعيات الأهلية د. سلمان المطيري، وإمام جامع الراجحي. ومثل جمعية حياتنا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجد بن سعد الشمري، ومدير إدارة البرامج والمشاريع سلمان بن سالم باهمام.

وتفصيلاً، يستهدف المعرض التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها، وكذلك مجموعة كبيرة من المجسمات التوعوية الصحية التي تتميز بإيصال المعلومة بشكل سريع للمستفيد، ويتم شرحها من خلال متطوعين في التوعية والتثقيف الصحي.

كما يهدف المعرض إلى التعرف على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز نمط الحياة الصحي، سواء في التغذية أو النشاط وغيرهما، خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:13 AM

"حياتنا" تشارك بفعالية "نعتني بصحتك" في جامع الراجحي بالرياض

ضمن خطة تفعيل نمط الحياة الصحي في رمضان.. وبشراكة "عناية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، بالشراكة مع جمعية عناية وجمعية عيوني، فعالية (تعال شوف) ضمن فعالية عناية الصحية (نعتني بصحتك).

وتأتي مشاركة جمعية حياتنا ضمن خطتها في تفعيل نمط الحياة الصحي لشهر رمضان المبارك، وذلك في جامع الراجحي بالرياض. وتستمر الفعالية حتى يوم 20 رمضان.

ورعى الافتتاح رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبد الرحمن السويلم، والأمين العام للجمعيات الأهلية د. سلمان المطيري، وإمام جامع الراجحي. ومثل جمعية حياتنا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجد بن سعد الشمري، ومدير إدارة البرامج والمشاريع سلمان بن سالم باهمام.

وتفصيلاً، يستهدف المعرض التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها، وكذلك مجموعة كبيرة من المجسمات التوعوية الصحية التي تتميز بإيصال المعلومة بشكل سريع للمستفيد، ويتم شرحها من خلال متطوعين في التوعية والتثقيف الصحي.

كما يهدف المعرض إلى التعرف على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز نمط الحياة الصحي، سواء في التغذية أو النشاط وغيرهما، خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك.

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