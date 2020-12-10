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"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار.. إعلان الحكومة المشكّلة خلال أسبوع

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع #اتفاق_الرياض ابتداءً من اليوم، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً من ضمنهم وزراء الانتقالي.

وكشف التحالف استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكرية في أبين، وإعادة انتشارها للجبهات، وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها.

وأكد التحالف استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة #الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع #اتفاق_الرياض ابتداءً من اليوم، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً من ضمنهم وزراء الانتقالي.

وكشف التحالف استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكرية في أبين، وإعادة انتشارها للجبهات، وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها.

وأكد التحالف استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة #الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:59 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:34 PM

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار.. إعلان الحكومة المشكّلة خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع #اتفاق_الرياض ابتداءً من اليوم، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً من ضمنهم وزراء الانتقالي.

وكشف التحالف استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكرية في أبين، وإعادة انتشارها للجبهات، وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها.

وأكد التحالف استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة #الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

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