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بعد النصر والعين والهلال.. "زوران" يعود لـ"دينامو زغرب"

كشفت تقارير صحفية كرواتية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش سيعود من جديد لقيادة نادي دينامو زغرب الذي بدأ معه مسيرته التدريبية، عقب فترة تدريبية له في منطقة الخليج بدأها بالنصر ثم العين التي شهدت تلك الفترة توهجه، ثم الهلال وهي الفترة السيئة التي لن تنساها جماهير الهلال .

وتحدثت صحيفة "net" الكرواتية عن أن زوران حقق أسوأ النتائج مع الهلال وأنه تسبب في هزيمة كارثية لفريقه أمام التعاون في مسابقتي الكأس والدوري، بالإضافة لخروجه من البطولة العربية وفقدان صدارته للدوري، وأن بسبب هذا كله تم رحيل أيضاً رئيس النادي.

وسبق لزوران أن حقق لقب الدوري مع زغرب ثلاث مرات متتالية قبل أن يتعاقد مع النصر ثم سريعاً فسخ تعاقده مع الفريق وذهب للعين الإماراتي، حيث شارك معه في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد قبل أن يفسخ عقده معهم ويتجه للهلال في نهاية رحلته التدريبية في الخليج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد النصر والعين والهلال.. "زوران" يعود لـ"دينامو زغرب"
سبق

كشفت تقارير صحفية كرواتية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش سيعود من جديد لقيادة نادي دينامو زغرب الذي بدأ معه مسيرته التدريبية، عقب فترة تدريبية له في منطقة الخليج بدأها بالنصر ثم العين التي شهدت تلك الفترة توهجه، ثم الهلال وهي الفترة السيئة التي لن تنساها جماهير الهلال .

وتحدثت صحيفة "net" الكرواتية عن أن زوران حقق أسوأ النتائج مع الهلال وأنه تسبب في هزيمة كارثية لفريقه أمام التعاون في مسابقتي الكأس والدوري، بالإضافة لخروجه من البطولة العربية وفقدان صدارته للدوري، وأن بسبب هذا كله تم رحيل أيضاً رئيس النادي.

وسبق لزوران أن حقق لقب الدوري مع زغرب ثلاث مرات متتالية قبل أن يتعاقد مع النصر ثم سريعاً فسخ تعاقده مع الفريق وذهب للعين الإماراتي، حيث شارك معه في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد قبل أن يفسخ عقده معهم ويتجه للهلال في نهاية رحلته التدريبية في الخليج.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:51 PM

بعد النصر والعين والهلال.. "زوران" يعود لـ"دينامو زغرب"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية كرواتية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش سيعود من جديد لقيادة نادي دينامو زغرب الذي بدأ معه مسيرته التدريبية، عقب فترة تدريبية له في منطقة الخليج بدأها بالنصر ثم العين التي شهدت تلك الفترة توهجه، ثم الهلال وهي الفترة السيئة التي لن تنساها جماهير الهلال .

وتحدثت صحيفة "net" الكرواتية عن أن زوران حقق أسوأ النتائج مع الهلال وأنه تسبب في هزيمة كارثية لفريقه أمام التعاون في مسابقتي الكأس والدوري، بالإضافة لخروجه من البطولة العربية وفقدان صدارته للدوري، وأن بسبب هذا كله تم رحيل أيضاً رئيس النادي.

وسبق لزوران أن حقق لقب الدوري مع زغرب ثلاث مرات متتالية قبل أن يتعاقد مع النصر ثم سريعاً فسخ تعاقده مع الفريق وذهب للعين الإماراتي، حيث شارك معه في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد قبل أن يفسخ عقده معهم ويتجه للهلال في نهاية رحلته التدريبية في الخليج.

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